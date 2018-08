Sesljan: Ob morju v družbi dinozavrov

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bruno, ki sodi v isto vrsto dinozavrov kot Antonio, torej med hadrozavre, je od svojega predhodnika daljši za en meter. Foto: MMC/Televizija Slovenija Sorodne novice Dinozaver iz Eifflovega stolpa je našel nov dom Kaj počne dinozaver v Eifflovem stolpu?

12. avgust 2018 ob 13:35

Sesljan - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Tržaška občina Devin Nabrežina je raznovrstni turistični ponudbi ta mesec dodala še vabljivo posebnost.

Še nekaj dni bo v naselju Sesljan, natančneje v Informativnem središču, na ogled največji do zdaj najdeni dinozaver v Italiji in edini na svetu, ki je v kamnitem objemu ležal z upognjeno hrbtenico. Prvemu, Antoniu, se je tako pridružil Bruno, na arheološkem najdišču pa so odkrili obrise tretjega dinozavra, ki so ga poimenovali Zdravko.

Občino, ki z več naselji zaokroža kraški svet in obalo Tržaškega zaliva, letno obišče 150.000 obiskovalcev. "Tu je marsikaj zanimivega: Rilkejeva pot, Sesljanski zaliv, jama v Slivnem, pečine nad morjem, ki so del deželnega parka. Vse to so neverjetne lepote," je povedala županja občine Devin Nabrežina Daniela Palotta.

Bruna našli po naključju

Še pred časom je sloves kraja v svet poneslo petično turistično naselje Portopiccolo, zgrajeno v nekdanjem kamnolomu. Danes pa je Portopiccolo tudi eno najpomembnejših paleontoloških najdišč v Evropi. V njem so najprej našli Antonia, za njim še Bruna.

Geolog in vodja izkopavanj Flavio Bacchia je povedal: "Dinozavra Bruna smo našli po naključju, ko smo odkopavali prvega dinozavra, Antonia, za katerega smo vedeli, kje leži. Kamnito gmoto z Brunom sta preoblikovala dež in veter, zato smo okostje sploh opazili."

Dovoljenje za rekonstrukcijo dobili šele pred kratkim

V Ribiškem naselju je Bruno počival zadnjih 70 milijonov let, dokler ga pred 20 leti niso našli in ga v kamnitem objemu po kosih prepeljali v tržaški naravoslovni muzej. Dovoljenje za izkop oz. rekonstrukcijo so dobili šele na začetku letošnjega leta.

A rekonstrukcija ni bila lahka: "Morda je presenetljivo, da je bilo najtežje sestaviti 800 kosov skale, v katerih je bila glavnina okostja. Vse je bilo v zabojih. Trije ljudje so za to potrebovali štiri tedne." Hrbtenica te živali, ki je merila pet metrov in tehtala vsaj 700 kilogramov, je bila upognjena za 180 stopinj, zakaj, še ne vedo. Bacchia je pojasnil, da je bil Bruno rastlinojed, a "ni jedel trave, vsaj ne takšne, kot jo poznamo danes, ker je takrat še ni bilo."

Brunov čas so pričarali tudi s pomočjo pokušine življenja v morju. Valter Stor, avtor 3D-akvarija, pravi, da se z oživljanjem prazgodovine ukvarjajo že deset let.

Ali je imel Bruno prijatelje?

Poleg dinozavrov pa tudi ribe in školjke iz davnih časov spodbujajo niz vprašanj obiskovalcev, predvsem otrok. Eno pogostejših vprašanj je, ali je Bruno imel prijatelje. Vodička po razstavi Gioia Maria Franceschi na to odgovarja: "Ne morem vedeti, ali je imel prijatelje. Vem le, da je poznal veliko dinozavrov iste vrste. Lepo je o tem pripovedovati otrokom, saj imajo bujno domišljijo."

Sicer pa najdišče v Ribiškem naselju obeta nova presenečenja. Bacchia je pojasnil, da morajo izkopati še dinozavrov rep. "Pol metra od njega pa leži še en dinozaver. To je Zdravko, ki smo ga poimenovali po Zdravku Rebuli, lastniku jam v Repnu," je še dodal geolog.

Po avgustovskem gostovanju v sesljanskem Informativnem središču ga bodo preselili v tržaški naravoslovni muzej.

Sa. J., Mirjam Muženič, Televizija Slovenija