Širitev smučišč ogroža bolgarsko neokrnjeno naravo

Okoljevarstveniki opozarjajo na usodne posledice

9. december 2017 ob 13:43

Bansko - MMC RTV SLO

Okoljevarstveniki opozarjajo na hude posledice, ki jih bo imela predvidena širitev smučarskega središča Bansko. Ogroženi naj bi bili stoletja stari gozdovi in živali, ki prebivajo v njih.

V širitvi bolgarskega smučarskega središča Bansko, kjer potekajo tudi tekme za svetovni pokal v alpskem smučanju, nameravajo zgraditi 333 kilometrov novih smučarskih prog in 113 kilometrov sedežnic. Področje, kjer je predvidena širitev, spada v Pirinski narodni park in je od leta 1983 vključeno na Unescov seznam svetovne dediščine. Številne organizacije opozarjajo, da bodo imeli posegi usodne posledice za tamkajšnjo neokrnjeno naravo.

Pri neprofitni organizaciji Svetovnega sklada za naravo (WWF) so se odločila tudi za tožbo, s katero želijo preprečiti posege na območjih, za katere trdijo, da imajo "izjemno univerzalno vrednost".

Bolgarski nacionalni park Pirin, ki se razteza na 400 kvadratnih kilometrih, spada med najbolj ohranjena območja v Evropi in nudi dom številnim velikim gozdnim živalim, kot so rjavi medvedi in volkovi, ki se potikajo po tamkajšnjih ledeniških jezerih, travnikih in gozdovih. Po poročanju Guardiana načrt širitve smučišč predvideva tudi možnost sečnje za komercialno prodajo lesa, ki naj bi bilo po novem dovoljeno na 60 odstotkih površin nacionalnega parka.

Krčenje naravnih habitatov

Katerina Rakovska, bolgarska članica WWF, trdi, da se območje, kjer bo dovoljena sečnja, prekriva s tistimi predeli, kjer je predvidena gradnja novih smučišč. "Ta katastrofalen načrt bo omogočil sečnjo več stoletij starih gozdov, kar bo usodno poškodovalo tamkajšnjo naravno raznolikost," je Rakovska povedala za Guardian.

"Raziskave kažejo, da se rjavi medvedi, gamsi in fazani že sedaj izogibajo območjem, ki jih zasedajo turisti. Če pride do izpeljave načrta, se te živali ne bodo mogle umakniti nikamor več," je še dodala. Veliko zaskrbljenost nad načrtovanimi posegi v sklopu širitve smučišč je izrazilo tudi Mednarodno združenje za ohranitev narave.

"Neutemeljene" skrbi

Miroslav Kalugerov, direktor bolgarske službe za ohranjanje narave, zavrača očitke o tem, da bo nov režim škodoval narodnemu parku in njegovi raznolikosti. Skrbi v povezavi s sečnjo je označil za "neutemeljene". Kot je pojasnil, naj bi šlo le za "odstranitev posameznih bolnih in poškodovanih dreves," ki jih bodo po ugodni ceni prodali lokalnim kupcem.

Po poročanju Guardiana pa dokumenti v povezavi s širjenjem smučarskega središča kažejo na to, da bo območje doživelo "radikalne spremembe" pravil, kar bo "imelo velik vpliv na tamkajšnje naravne habitate." Osnutek načrta je financirala Evropska komisija, pri kateri zatrjujejo, da bo moral vsak poseg zadostiti vsem okoljevarstvenim merilom.

M. Z.