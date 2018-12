Zmagovalec akcije - domačija Butul nad Manžanom s svojim sredozemskim vrtom. Foto: Domačija Butul/Radio SI V Laškem lahko krenete na craft pivsko turo, ki zajema tudi pivski wellness. Foto: Ponudnik Dodaj v

Skriti biseri Slovenije: od laške pivske ture do zeliščnega vrta nad Koprom

Znani so zmagovalci akcije "Slovenia's hidden gems 2018"

6. december 2018 ob 17:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Radiu Si so razglasili zmagovalce akcije "Slovenia's Hidden Gems" (Skriti biseri Slovenije), s katero so želeli opozoriti na manj opevane lokacije, atrakcije in turistična doživetja, s katerimi pa se da najbolje začutiti utrip na tej strani Alp.



Akcija, s katero na Radiu Si promovirajo odlične turistične produkte in pakete, ki ponujajo najboljše, kar premorejo raznolike slovenske pokrajine, je trajala vse leto. Tujejezična radijska ekipa predstavlja skrite turistične dragulje, ki ostajajo nepoznani številnim tujim turistom, ki obiščejo Slovenijo.

Tako so letos predstavili 18 morda spregledanih, a izjemnih turističnih paketov z vseh koncev Slovenije. Pakete je preizkusilo 18 parov tujcev, ki v Sloveniji živijo, delajo ali študirajo in izkušnje delilo v etru in na spletni strani www.sloveniashiddengems.si, kjer so vsi turistični paketi tudi predstavljeni.

Izbor ponudnikov je bil prepuščen uredništvu in poslušalcem, ki so glasovali za predloge. Ob koncu akcije pa so lahko poslušalci in obiskovalci spletne strani med finalisti izbrali tri zmagovalce.

Prekmurska kulinarika, laška piva, istrska zelišča

Na tretje mesto se je uvrstil turistični paket Gourmet Over Mura, v katerem lahko doživite Pomurje v enem dnevu. Kulinarično-turistični paket, v katerem so izpostavljeni prekmurska kulinarika in vina, so oblikovali Šunkarna Kodila, Vinska klet Marof in Gostilna Rajh.

Na drugo mesto se je uvrstil paket "Doživetje laškega craft piva", ki obiskovalce vabi v zdraviliško in pivovarsko mesto.

Na sam vrh pa se je povzpel paket "Okusi Sredozemlja slovenske Istre", ki ga ponuja Domačija Butul z Manžana nad Koprom, kjer se vse vrti okoli njihovega zeliščnega vrta in kjer se gostje srečajo z več kot 50 vrstami najrazličnejših zelišč in dišavnic, ob vonju morskih širjav in čarov Sredozemlja pa tudi z oljko in oljčnim oljem, malvazijo in refoškom ter lokalno hrano, pripravljeno na vrhunski način.

K. S., Foto v galeriji: Peter Kopše Pišec