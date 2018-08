Slovenske gore letno obišče 1,7 milijona pohodnikov

V gore le dobro pripravljeni in z ustrezno opremo

9. avgust 2018 ob 16:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Do konca avgusta bo planinska sezona na vrhuncu. Planinske koče so dobro obiskane, v Planinski zvezi Slovenije (PZS) pa opozarjajo, naj si vsak planinec izbere turo, za katero je ustrezno psihofizično pripravljen in ima zanjo ustrezno opremo, ki jo zna tudi uporabljati.

Pred odhodom v gore naj obiskovalci preverijo vremensko napoved, stanje planinskih poti in odprtost planinskih koč, priporočljiva pa je tudi rezervacija prenočišča in uporaba lastne posteljnine.

Sicer pa v PZS-ju ugotavljajo, da je bila prva polovica poletne sezone uspešna, pri čemer oskrbniki opažajo vse večji obisk tujcev.

Obeta se dobra planinska sezona

Po zadnjih podatkih slovenske gore letno obišče 1,7 milijona obiskovalcev, ki jim je na voljo 180 planinskih koč, zavetišč in bivakov s skoraj 7.400 ležišči in več kot 10.000 sedišči. Po besedah strokovnega sodelavca PZS-ja Dušana Prašnikarja je prva polovica planinske sezone do konca julija primerljiva z večletnim povprečjem. Na začetku poletja je bil obisk planinskih koč zaradi nestabilnega in neugodnega vremena dokaj slab, zadnji tedni pa kažejo precej boljšo podobo, tako da bo ob nadaljevanju lepega vremena že mogoče govoriti o zelo dobri planinski sezoni.

Nekatere planinske koče v Julijskih Alpah imajo že zdaj izjemno dobre rezultate. Tudi sredogorske in nižje ležeče planinske koče postajajo zanimive za tuje turiste in zaznavajo rahel porast tujih gostov. Delež tujcev, ki so do zdaj prenočili v kočah okoli Triglava, se giblje okoli 70 odstotkov. V gore se odpravi tudi vse več turistov, ki sicer tja ne zahajajo redno, opažajo v planinski zvezi.

Ne le Triglav

Da bi se izognili preveliki obremenitvi Triglavskega pogorja v poletnih mesecih, se planinska organizacija sicer že leta trudi razpršiti obisk na vsa gorska in hribovita območja v Sloveniji ter spodbuja obiskovanje tudi zunaj glavne poletne planinske sezone.

Prav tako k razbremenitvi najbolj obiskanih vrhov v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah prispeva razvoj novih planinskih dejavnosti, kot sta športno plezanje in turno kolesarstvo. Svojevrstno povabilo za prenočevanje v planinskih kočah sta tudi Slovenska planinska pot ter Slovenska turnokolesarska pot.

A. P. J.