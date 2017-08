"Slovenski gostje na Bledu niso nezaželeni"

Bled poka po šivih

10. avgust 2017 ob 17:33

Bled - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Slovensko javnost je močno razburila izjava, ki jo je dal vršilec dolžnosti direktorja Turizma Bled, naj se zaradi nepopisne gneče, ki v teh dneh vlada na Bledu, dnevni gostje za obisk omenjenega kraja do konca poletja raje ne odločajo. Vsi mediji in družbena omrežja so še danes polni ogorčenih komentarjev. Na Bledu pa danes pravijo, da je bila izjava razumljena narobe in da nikakor nikogar ne odganjajo.

Medtem ko je na Bledu, kjer pregorevajo tudi občinski telefoni, ozračje zaradi številnih odzivov kljub ohladitvi zelo pregreto, pa smo za komentar odgovornih o tem morali v tujino. Tako direktor turizma kot župan sta trenutno namreč na dopustu. Matjaž Berčon danes sicer pravi, da je bila njegova izjava razumljena narobe. "Moja izjava je bila namreč bolj v smislu priporočila, naj se izogibajo gneči, ki je v teh dneh precej neznosna, zlasti na cesti, od avtoceste do Bleda," je poudaril v. d. direktorja Turizma Bled Matjaž Berčon, ki upa, da tisti, ki imajo namen obiskati Bled, to vseeno storijo tako zdaj kot v katerem koli drugem letnem času.

Iz Dalmacije pa v Anglijo, kamor je glas o revoluciji, ki jo je Bled zanetil v Sloveniji, seveda dosegel tudi župana Janeza Fajfarja. "Pravzaprav sem zelo žalosten, da je prišlo do takšne reakcije. Bled je od nekdaj najbolj prepoznaven kraj Slovenije in vsi Slovenci smo nanj zelo ponosni. Je pa res, strahovit naval turizma od vsepovsod. Žal mi je, da je bila njegova izjava razumljena narobe, kar je želel naš direktor povedati, je dati nasvet, da bi se izognili gneči, nikoli pa ni rekel ali mislil, da je kdo na Bledu nezaželen."

To zadnje je bistveno sporočilo, ki ga Bled po tej ponesrečeni izjavi lahko pošlje Sloveniji, še dodaja župan. Glede na to, da je v blejskem turizmu očitno vrag letos res odnesel šalo, pa bodo morali odgovorni na občini in v turizmu zdaj resno razmisliti tudi o ukrepih, s katerimi bodo turizem, ki je letos v resnici vsem skupaj ušel izpod nadzora, usmeriti tja in tako, da podobne izjave ne bodo več potrebne. Ampak roko na srce, za tiste s slabimi živci in visokimi izletniškimi standardi Bled v teh dneh res ni pravi cilj.

Romana Erjavec, Radio Slovenija