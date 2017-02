Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 15 glasov Ocenite to novico! Po štirih letih so danes ponovno povezali smučišči na slovenski in italijanski strani Kanina, to je na Žlebeh in Kaninu. Foto: Radio Koper Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Smučišči na Kaninu in Žlebeh spet povezani

Progo Prevala so odprli 19. januarja

8. februar 2017 ob 13:21

Bovec - MMC RTV SLO/STA

Po štirih letih so danes spet povezali smučišči na slovenski in italijanski strani Kanina, to so Žlebe in Kanin.

Po zadnjih snežnih padavinah na tem območju, potem ko je zapadlo več kot meter snega, so tudi na italijanski strani uredili zgornji del proge do Prevale. Progo Prevala, ki vodi do italijanskega smučišča, so na Kaninu odprli 19. januarja. Na smučišču na 2200 metrih nadmorske višine je trenutno 135 centimetrov naravnega snega.

Povezava obeh smučišč na vzhodni slovenski in zahodni italijanski strani Kanina je bila dolgoletna želja bovških turističnih delavcev. Uresničili so jo konec leta 2009. Pozitivni učinki na število smučarjev in s tem prihodek so bili vidni že v sezoni 2009/2010.

Najvišje ležeče smučišče daleč naokoli se razprostira na 1100 metrih na italijanski in na 2300 metrih visoko nad morjem na slovenski strani. Na 70 hektarjih je 30 kilometrov urejenih prog. Za mnogo smučarjev je zanimiv predvsem pet kilometrov dolg spust s Sedla do doline na Žlebeh z višinsko razliko 1200 metrov.

Povezava slovenskega in italijanskega smučišča je ponovno vzpostavljena po štirih letih, saj smučišče na Kaninu ni delovalo vse od januarja 2013, ko je bila zaradi poškodbe ustavljena krožno-kabinska žičnica. Junija tistega leta je šla v stečaj družba ATC Kanin, ki je upravljala smučišče.

Po več neuspelih dražbah je smučišče na Kaninu prevzela Občina Bovec, v korist katere sta se premoženju odpovedala upnika Heta Asset Resolution in Hit. Projekt sanacije smučišča je nato podprlo tudi gospodarsko ministrstvo. Zagotovilo je 5,9 milijona evrov, od tega 3,8 milijona evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

D. S.