Spomenik bovškega turizma pred temeljito prenovo

Želijo mu povrniti staro slavo

5. september 2017 ob 19:46

Bovec - STA

Heta Asset Resolution je konec avgusta mariborski družbi Žnider Saba prodala hotel Alp v Bovcu. Mariborčani, ki so tudi lastniki in upravljalci bovškega Hotela Mangart, so imeli hotel Alp že od lanskega aprila v dolgoročnem najemu.

"Po enem letu dela v hotelu Alp, ki mi je bil že od nekdaj všeč, ker je pravi spomenik bovškega turizma, smo se odločili za nakup. V veliko čast mi je bilo, da smo ga lahko vzeli v najem, potem pa se je pojavila možnost za odkup," je za STA povedal direktor družbe Žnider Saba Aljaž Žnider.

Povedal je še, da trenutno pripravljajo sanacijski načrt, saj je hotel dotrajan in zato potreben temeljite prenove: "Na njem je viden znak starosti, prav tako ga niso nič obnavljali. Ob koncu sezone se tako pripravljamo, da ga obnovimo, poživimo in pripravimo na novo turistično sezono." Želijo mu povrniti slavo, ki jo je imel hotel, ki stoji v samem centru Bovca, v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja.

Hotel so prevzeli 24. avgusta, ob zaključku poletne sezone. O ceni, ki jo je mariborska družba plačala Heti, pa Žnider ni želel govoriti, saj ostaja poslovna skrivnost. Koliko časa bo trajala prenova in koliko bo stala, Žnider ni znal povedati. Prav tako ne, ali jim bo uspelo hotel urediti, da bi ga odprli pred začetkom letošnje zimske sezone: "Nič si ne upam obljubiti, česar potem ne bi mogel izpolniti. Vse ostaja odprto." Ob tem pa se nenehno dogovarjajo z družbo Sončni Kanin in upajo na najboljše.

S tem, da je hotel Alp dobil novega lastnika, so zadovoljni tudi na Občini Bovec. Želijo si le, da bi hotel odprl vrata v zimski sezoni, saj bodo njegovih 180 postelj ob napovedanem obisku še kako potrebovali.

