Štajerska prestolnica bogatejša za luksuzni hotel, ki oživlja stari Maribor

Gostilna in Hotel Maribor vzor sodelovanja podjetništva in varstva kulturne dediščine

13. april 2017 ob 06:17

Maribor - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Maribor je bogatejši za novo vrhunsko gostilno in hotel. Po prenovi objekta nekoč priljubljene restavracije Koper in sosednje stanovanjske stavbe, ki sta vrsto let propadali in kazili podobo Glavnega trga, je zrasel sodobni kompleks, ki pa ohranja vse ključne poteze kulturnega spomenika ter tako predstavlja vzor sodelovanja podjetništva in varstva kulturne dediščine.

V izziv je zagrizel podjetnik Saša Arsenović, direktor in lastnik podjetja Galerija Gosposka, ki ima v Mariboru že zelo priljubljen gostinski kompleks Rožmarin, prenavlja pa tudi razpadajoči Žički dvor in še eno stavbo na Lentu.

Kot je povedal Arsenovič, ga pri njegovih podvigih stalno vodi želja iskati poslovne priložnosti v revitalizaciji Maribora, da bo ta predstavljal kakovostno okolje tako za domačine kot obiskovalce. Zato se mu zdi pomembno graditi na kulturni dediščini mesta, pri čemer pa ne sme biti cilj le obnovitev prvotnega videza nekega objekta, ampak da se mu doda sodoben pečat in temu primerno vsebino, ki je v današnjih razmerah vzdržna. "Nova vsebina v stari formi torej," je poudaril sodelujoči arhitekt Gregor Reichenberg.

Od pivovarne do hotela

Stavbi na Koroški cesti 2 in 4, kjer je bila v 18. stoletju pivovarna, nazadnje znane mariborske pivovarske družine Tscheligi, nato pa gostilna Koper in stanovanja, sta bili ob njegovem nakupu leta 2010 v zelo slabem stanju. Obnova povsem dotrajanih objektov, ki sta bila v minulih desetletjih prepuščena propadu, čeprav predstavljata središče srednjeveškega mestnega jedra, je trajala dobrih pet let v sodelovanju s številnimi strokovnjaki, tudi z zavoda za varstvo kulturne dediščine.

"Vesel sem, da smo lahko z zavodom, ki je pogosto bav bav za zasebne investitorje, zelo dobro in tvorno sodelovali ter tako skupaj prišli do rezultata, na katerega smo lahko vsi ponosni," je povedal Arsenović.

"Takšnih investitorjev, ki bi imeli toliko posluha za kulturno dediščino našega mesta, si lahko samo želimo," je dodala Alenka Zupan z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor, ki je Arsenovića predlagal za dobitnika Steletove nagrade, ki jo podeljujejo za izjemne dosežke na področju konservatorstva in restavratorstva.

Kot eno od zelo dobrih, a na začetku tudi tveganih rešitev je izpostavila obnovo uničene strehe z inovativnim sistemom strešnih brisolejev, ki omogočajo funkcionalno uporabo mansarde. Objekta so statično utrdili s podbetoniranjem nosilnih zidov in izkopom nove kleti na dvorišču, vsi stari nosilni zidovi so bili ojačani, ohranili so vse pomembne stare strukture, kot so portali, kamnite stene, križni oboki s podpornimi stebri.

Kreativno so uporabili tudi dele hišne opreme, ki so jo našli med nakopičenim odpadom v objektu - iz starega parketa so na primer naredili plošče za jedilne mize, luči so iz nekdanje tovarne TVT Boris Kidrič, glasba pa doni iz sto let starega gramofona.

Šef kuhinje stavi na tradicijo

V spodnjem delu prenovljenega objekta je zdaj Gostilna Maribor z okoli 350 sedišči, ki jo bodo odprli 22. aprila. V njej bo chef Gregor Jager (ta je veščine pred tem brusil čez mejo, v znameniti restavraciji Die Weinbank) poskušal lokalno kulinariko prepletati s sodobnimi trendi.

Pri pijači bo poudarek na pivu in domačih žganih pijačah, poleg restavracije pa se nahaja tudi kavarna, ki že sprejema goste. V zgornjem delu je Hotel Maribor z 11 nadstandardnimi apartmaji s skupno 46 ležišči, ki v enem mesecu od odprtja beležijo že zelo dober odziv.

Skupno obsega objekt 3500 kvadratnih metrov površin v petih etažah in prinaša mestu 30 novih delovnih mest. O vrednosti investicije Arsenović ne želi govoriti. "Vsekakor je bistveno večja, kot sem pričakoval," je dejal.

K. S.