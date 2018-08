Stavke je konec, Eifflov stolp znova odprt

Z vodstvom dosegli dogovor

3. avgust 2018 ob 17:44

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Ena največjih svetovnih znamenitosti je znova odprta, saj je osebje, ki sprejema obiskovalce Eifflovega stolpa, končalo stavko, ki jo je začelo v sredo popoldne.

Osebje se je za stavko odločilo zaradi novega dostopa do stolpa za obiskovalce, ki po njihovih besedah ustvarja "pošastno" dolge čakalne vrste.

Vsa dvigala so ustavili v sredo ob 16. uri, danes, ko so z vodstvom dosegli dogovor, pa so znova začeli delo. Vodstvo je popustilo sindikatu, od prihodnjega tedna pa bodo preizkušali nov način dostopa do dvigal.

Osebje je stavko začelo, ker je upravljavec Eifflovega stolpa na začetku julija uvedel nov sistem za obiskovalce, po katerem je na dan 50 odstotkov vstopnic rezerviranih za vnaprejšnji nakup oziroma rezervacijo prek spleta. Sindikat je pojasnil, da težava ni bilo večje število vnaprej prodanih vstopnic, ampak delitev dvigal.

Po julijskih spremembah so namreč obiskovalci z vnaprej rezerviranimi vstopnicami lahko vstopali le v zanje rezervirana dvigala, drugi obiskovalci pa so na dvigala čakali tudi do tri ure, čeprav so bila dvigala, namenjena obiskovalcem z rezervacijami, skoraj prazna.

Stolp s konca 19. stoletja, ki je lani sprejel več kot šest milijonov obiskovalcev, je v preteklosti že izkusil več stavk svojega 300-članskega osebja. Razlogi so bili različni, od žeparjev do vzdrževalnih del.

Sa. J.