Eifflov stolp je bil lani četrta najbolj obiskana pariška znamenitost. Foto: Reuters

Steklena stena in ograja okoli Eifflovega stolpa

Dela naj bi bila končana sredi prihodnjega leta

19. september 2017 ob 10:55

Pariz,STA - MMC RTV SLO

Začela so se pripravljalna dela za postavitev steklene stene in ograje okoli Eifflovega stolpa, s katerimi nameravajo glavno pariško znamenitost zaščititi pred terorističnimi napadi. Z njimi bodo nadomestili začasne kovinske ograje.

V skladu z načrti, ki so jih pariški mestni svetniki potrdili marca, bodo Eifflov stolp na stranicah, vzporednih z reko Seno, obdali s steno iz neprebojnega stekla. Preostali dve strani bosta varovali kovinski ograji v slogu stolpa. Ograditev stolpa bo predvidoma stala okoli 20 milijonov evrov, končana pa naj bi bila sredi prihodnjega leta, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Eifflov stolp je bil lani četrta najbolj obiskana pariška znamenitost, obiskalo jo je skoraj šest milijonov obiskovalcev. Francoske oblasti so poostrile varnostne ukrepe okoli najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti po terorističnih napadih, ki so zadnja leta pretresli Pariz, Nico in nekatere druge kraje po državi. Napadi so zahtevali več kot 230 življenj.