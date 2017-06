Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Na Bledu so slovenski hoteliriji opozorili na težave svojega poklica. Foto: BoBo Sorodne novice "Slovenija potrebuje vsaj deset novih hotelov s štirimi zvezdicami"

Težave hotelirstva v Sloveniji - od zastarele infrastrukture do pomanjkanja kadra

Srečanje hotelirjev na Bledu

7. junij 2017 ob 20:30

Bled - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Število turistov v Sloveniji se povečuje, in to hitreje kot drugod v svetu, ugotavljajo slovenski hotelirji. Ti so se danes zbrali na Bledu in opozorili na številne težave: med drugimi na skromno ponudbo in pomanjkanje kadrov. Tudi zato veliko pričakujejo od nove strategije turizma, ki naj bi jo vlada sprejela še letos.

Medtem, ko nekatere priljubljene destinacije zaradi aktualnega dogajanja, tudi terorizma, izgubljajo goste, pri nas obisk raste. Kar 60 odstotkov vseh turističnih nočitev ustvarijo hoteli, ki pa mnogi svoje storitve ponujajo prepoceni.

Gregor Jamnik, direktor hotela Slon, izpostavi kot največjo težavo "zastarelo infrastrukturo, ki vpliva na manj atraktivnosti v destinaciji".

Petzvezdnični hoteli v Sloveniji so zelo v povojih. Sposobni kadri bežijo v tujino, kjer so bolje plačani.

Sandi Kovačevič, direktor hotela Cubo vidi težavo v: "Deficitu kadra, ki bi znal sploh streči petzvezdničnim gostom." Dodaja pa: "Plače v turizmu še niso na nivoju v katerem bi morale biti.

Skromna konkurenca vodi v zaspanost, menjava lastnikov hotelov - priča smo jim na Gorenjskem - je lahko dobrodošla. Kot pravi Kovačevič, ruski lastniki njegovega hotela: "Prisegajo na to, kar mi že imamo in hočejo to še povečati. V šali rečem pa kolegom, da imamo lastnike, ki dajejo, ne samo jemljejo."

Nova strategija turizma - zelo smelo zastavljena - tako nagovarja tako mlade kot investitorje. "Ne glede na rast slovenskega turizma v zadnjih treh letih, se moramo zavedati, da moramo ves čas vlagati," je povedala Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

"Strategija je odličen dokument, samo poskrbeti morajo, da bo prišla v veljavo," je za konec povedal Jamnik.

Dokument mora najprej podpreti vlada, ki najbrž ve, da je bil iz nalsova turizma državni proračun lani bogatejši za 2,3 milijarde evrov.

D. S., Marjeta Klemenc, TV Slovenija