Toaletni prostori ob slovenskih avtocestah večinoma dobro urejeni

Znani rezultati nove raziskave

15. julij 2017 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zadnja raziskava ugotavlja, da so toaletni prostori na počivališčih ob slovenskih avtocestah večinoma dobro urejeni in čisti.

Od 22 naključno izbranih počivališč Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (Mipor) ni odkril praktično nobenih večjih pomanjkljivosti, je pa ponekod otežen dostop invalidom.

Največ sta pri ocenjevanju šteli čistoča in oprema (po 25 odstotkov vsaka), sledila sta intimnost (20 odstotkov) in prostor z umivalniki (15 odstotkov), medtem ko so imeli zunanjost in dostop, splošni vtis ter dodatni prostori po petodstotno težo.

Najvišje ocene so dobili toaletni prostori na počivališčih Barje jug, Maribor vzhod, Mokrice jug, Radovljica sever, Tepanje sever in Voklo zahod, sledili pa so toaletni prostori na počivališčih Dobrenje vzhod, Dravsko polje jug, Jesenice jug, Lom vzhod, Lopata jug, Mlake, Murska Sobota jug, Podsmreka, Ravne, Zaloke jug, Dul, Lormanje sever, Lukovica sever in Ravbarkomanda zahod.

Ocenjevalce so najbolj razočarali toaletni prostori na počivališčih Fernetiči jug in Zaloke sever. Prvi zaradi neuglednega in zarjavelega kioska, kjer lahko zmanjka toaletnega papirja, na počivališču Zaloke sever pa so ocenjevalci ob obisku zaznali muhe.

Počivališča Maribor vzhod, Mokrice jug in Radovljica sever so si zaslužila posebno pohvalo, saj imajo znižane umivalnike za otroke. Upravljavci toaletnih prostorov so se najslabše izkazali pri dostopu za invalide.

Ocenjevalci so pogosto pogrešali tudi previjalne mize - našli so zgolj en zgleden primer z odklenjenim posebnim prostorom, kjer so na voljo previjalnica, umivalnik in stranišče za majhne otroke. "Nekaj, kar je na zahodnih avtocestah standardno, je pri nas dobro zaklenjeno ali pa postavljeno v stranišča za invalide, kar je po našem mnenju podcenjevanje tako invalidov kot staršev," so poudarili.

"V večini toaletnih prostorov smo dobili zelo dober splošni vtis," še dodali. "Kljub dovolj dobremu skupnemu vtisu pa bi si želeli, da upravljavci toaletnih prostorov namenijo več pozornosti dostopu invalidov, tudi z njim namenjenimi parkirnimi mesti, še bolj pa smo pogrešali ustrezno obravnavo družin z majhnimi otroki."

P. B.