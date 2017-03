"Trumpov vpliv" - v New Yorku pričakujejo manj tujih turistov

New York lani obiskalo 12,7 milijona tujih turistov

1. marec 2017 ob 20:21

New York - MMC RTV SLO/STA

V New Yorku so pričakovali odlično turistično leto 2017, a zdaj niso več tako zelo optimistični, saj zaradi Trumpove politike in njegovih prepovedi potovanj pričakujejo manjše število tujih turistov.

Trump naj bi s svojimi izjavami in ukrepi o priseljevanju in prepovedi vstopa v državo številne odvrnil od tega, da obiščejo New York, piše New York Times. Prvič v sedmih letih naj bi tako mesto obiskalo manj tujih turistov.

Kot je povedal direktor marketinške agencije NYC & Company, Fred Dixon, so izjave Donalda Trumpa spremenile zaznavanje gostoljubnosti Združenih držav Amerike. Kot je dodal, bodo prvi rezultati vidni že med veliko nočjo, ko Evropejci začnejo obiskovati New York.

Napovedi za prihod mednarodnih turistov so se poslabšale od novembra, odkar je Trump slavil na ameriških predsedniških volitvah. V mestu tako letos pričakujejo 300.000 manj tujih obiskovalcev kot lani, kar naj bi blagajno oškodovalo za 600 milijonov ameriških dolarjev. Leta 2016 je New York sicer obiskalo 12,7 milijona tujih turistov, skupaj z domačimi turisti pa je to število znašalo 60,7 milijona obiskovalcev.

Preostali deli ZDA naj bi v naslednjih dveh letih doživeli še višji padec, je povedal Adam Sacks, predsednik mednarodnega podjetja, ki se ukvarja s smernicami za potovanja. Povedal je, da bi lahko število tujih turistov do leta 2018 padlo za 6,3 milijona. Dodal je, da je ameriški turizem pred številnimi izzivi.

Trump se pripravlja na novo prepoved potovanj

Ameriški predsednik je 27. januarja začasno prepovedal prihod v ZDA državljanom Irana, Iraka, Sirije, Jemna, Somalije, Sudana in Libije ter beguncem. Ukaz je povzročil zmešnjavo na ameriških in svetovnih letališčih, proteste, tožbe, na koncu pa je po nekaj dneh doživel sodni poraz.

Ta ameriškemu predsedniku ni vzel poguma in je naročil pripravo novega ukaza, ki naj bi prav tako meril na državljane Irana, Iraka, Sirije, Jemna, Somalije, Sudana in Libije. Ni še jasno, ali bo zadeval tudi na begunce. Ameriški mediji poročajo, da nov ukaz ne bo vplival na državljane omenjenih držav, ki že imajo potrjene vizume za obisk ZDA.

Po ameriških letališčih so že pripravljeni pravniki skupin in organizacij za človekove pravice za pomoč potnikom, drugi pa so v pripravljenosti za vlaganje hitrih tožb.

D. S.