V Benetke vabi prvi muzej, posvečen Casanovi

Bil je eden najbolj izobraženih in razgledanih ljudi srednjega veka

220 let po smrti najslavnejšega ljubimca, pustolovca in pisatelja Giacoma Casanove v Benetkah odpirajo muzej, poimenovan Muzej Casanove in izkušnje, ki bo domoval v Palači Pesaro Papafava ob Velikem kanalu.

Odprli ga bodo 2. aprila, nastal pa je po zamisli podjetnika Carla Luigija, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V ospredju njegovi spomini iz avtobiografske knjige

Muzej bo obiskovalce popeljal v Benetke v 18. stoletju. Šest dvoran bo namenjenih pustolovcu z različnih vidikov njegove osebnosti. Virtualni Casanova bo pripovedoval o svojem življenju in izkušnjah ter obiskovalca povabil na odkrivanje potovanj in zabavnih dogodivščin. Pri tem ne bo v ospredju le njegova naklonjenost erotiki, temveč tudi njegovi spomini, ki jih je zapisal v knjigi Zgodba mojega življenja (Histoire de ma vie). Ta velja za pomemben zgodovinski vir o življenju v 18. stoletju.

Casanova (1725—1798), sin igralskega para, je spomine pisal v zadnjem, najmanj razgibanem obdobju svojega življenja, ko je bil izgnan v gozdove Češke, daleč od Benetk in vseh žensk, o katerih lahko v knjigi beremo. Benetke, kakršne je poznal in v njih zaslovel, niso več obstajale, Pariz je pretresla revolucija, pisanje pa je bilo za Casanovo, kot prizna v predgovoru, "edini način, da sem se lahko obranil blaznosti ali smrti od žalosti". Knjiga je prvič izšla leta 1798, dvajset let po Casanovovi smrti, z njo se je zapisal v sinonim za ženskarja, kot ga uporabljamo danes.

Pisatelj, violinist, vojak in vohun

Ponašal naj bi se z več kot 100 ljubezenskimi razmerji. Čeprav je najbolj znan po svojih neutrudljivih osvajanjih ženskih src, pa se je v življenju ukvarjal tudi z raznovrstnimi drugimi dejavnostmi. Bil je pisatelj, violinist, vojak in vohun, pohvali pa se lahko še s svojimi imenitnimi poznanstvi, med katerimi velja omeniti rusko vladarico Katarino Veliko in francoskega filozofa Voltaira. Bil je gost številnih dvorov in je stkal vezi z mnogimi znanimi osebnostmi, kot so bili gospa Pompadour, Voltaire in Mozart. Temu se bo muzej poklonil z inovativnimi tehnologijami, multimedijskimi instalacijami in scenskimi elementi. Benečan je bil namreč tudi pravnik, pisatelj, matematik, izumitelj in filozof. Umrl je 4. junija 1798.

V filmu ga je leta 2005 upodobil ameriški igralec Heath Ledger, v romantični komediji Casanova, ki sicer le ohlapno temelji na njegovem življenju. Film je režiral Lasse Hallström.

