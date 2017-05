Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Most so odprli v soboto. Foto: Youtube

V Nemčiji odprli najdaljši viseči most na svetu

Do zdaj je imel naslov najdaljšega most v Sočiju

8. maj 2017 ob 06:29

Berlin - MMC RTV SLO/STA

V gorovju Harz na severozahodu Nemčije so odprli najdaljši viseči most za pešce na svetu. Most, ki se razteza čez dolino Rappbode, je širok 1,2 metra in dolg 483 metrov, od tega je 458 metrov prostovisečega dela, katerega dolžina šteje za rekord.

Doslej se je z nazivom najdaljšega visečega mostu na svetu ponašal most čez dolino Rdeča poljana v Sočiju v Rusiji. Tam prostoviseči del meri 439 metrov.

Most v Nemčiji, ki so ga poimenovali Titan-RT, se razteza okoli sto metrov nad jezom Rappbode, ki velja za najvišje ležeče vodno zajetje v Nemčiji.

Avstrijsko podjetje HTB ga je gradilo skoraj deset mesecev, koliko je stal, pa vlagatelji niso razkrili.

Most bo namenjen turistom, ki bodo morali za pot čezenj plačati 6 evrov vstopnine, pozneje pa jim bodo ponudili tudi možnost skoka z mostu z elastično vrvjo.

K. S.