V severnoprimorskih rekah se lahko namakamo brez skrbi

Na kopališčih ob Nadiži je kakovost vode odlična

21. julij 2017 ob 11:11

Tolmin - MMC RTV SLO

Na kopališčih ob Nadiži in pod mostom čez Sočo v Tolminu je kakovost vode odlična. Ocene drugih kopališč so nižje, vendar najmanj zadostne.

Po napovedih vremenoslovcev se nam bliža vročinski val. Ob napotkih za osvežitev zagotovo prija še podatek, da je za poletno namakanje primerna večina naših rek in jezer. Kakovost naših celinskih kopalnih voda je visoka tudi po evropskih merilih. Na območju Severne Primorske izvajajo državni monitoring na treh rekah - Soči, Nadiži in Idrijci.

V Sloveniji se spremlja kakovost vode na 48 naravnih kopališčih in kopalnih območjih. Na območju Severne Primorske so pod nadzorom reke Soča, Nadiža in Idrijca, kjer je sedem kopalnih območij. Meritve, zasnovane po enotnih evropskih merilih, se izvajajo na devetih mestih.

Po rezultatih julijskega vzorčenja je, glede na predpisane zahteve in metodologijo ocenjevanja, voda ustrezna na vseh lokacijah. Celo več: kopališča ob Nadiži se že vrsto let uvrščajo v najvišji kakovostni razred, oceno odlično ima tudi kopalno območje Soče v Tolminu pod mostom. Dobro kopalno kakovost dosegajo še trije odseki Soče - na jezu v Solkanu, v Čezsoči in v Tolminu ob sotočju s Tolminko. Reka Idrijca je v kopalnem območju v Bači zanimiva za kopalce, z dostopno cesto in parkiriščem, vendar je po kakovosti uvrščena v razred zadostno, enaka ocena velja za kopalno območje ob Soči v Kanalu pod avtokampom.

Priljubljena kopalna območja so tudi ob reki Vipavi, vendar niso na listi državnega monitoringa. Ima pa občina Miren - Kostanjevica že nekaj let pogodbo z laboratoriji Nacionalnega inštituta za javno zdravje za izvajanje mikrobioloških preiskav na območju občine. Analize Vipave v Biljah in Orehovljah potrjujejo ustreznost vode. Kopalnim merilom ustreza celo Vrtojbica, a šele po iztoku iz nove čistilne naprave.

Zdenka Tomulić, Radio Koper

D. S.