Video: Melania Trump Sevnico postavila na turistični zemljevid

Nadgradili svojo turistično ponudbo

25. marec 2017 ob 13:59

Sevnica - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Izvolitev Donalda Trumpa za ameriškega predsednika je na svetovni turistični zemljevid postavila tudi Sevnico. Turisti si namreč želijo ogledati kraj, kjer je svojo zgodnjo mladost preživljala prva dama.

Sevničani skušajo to izkoristiti za svojo prepoznavnost in promocijo turistične ponudbe, ki dobiva tudi novo obliko in novo ponudbo.

Občina se po precejšnjem medijskem obleganju trudi, da bi v Sevnico in njeno okolico privabila čim več turistov. "Danes prihaja več turistov in iz širšega območja. Prihajajo svetovni turisti, globalni turisti in biti postavljen na setovni zemljevid je zelo pomembno. Temu se prilagaja tudi naša turistična ponudba," je za TV Slovenija pojasnil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Turistični informator Zdravko Remar poudarja, da želijo, da se turisti pri njih dobro počutijo. "Naš cilj je, da se ljudje pri nas zelo dobro počutijo in da imajo tudi ljudi, ki znajo njihov jezik. Ravno zato smo izobrazili novo generacijo vodnikov, ki so tuje govoreči." Poleg večine angleško govorečih vodnikov imajo še nemško, italijansko in rusko govoreče.

Za zdaj imajo predvsem turiste, ki prihajajo sami, v prihodnosti pa pričakujejo večje organizirane skupine. "Imam turistično agencijo. Stranke bodo želele priti v Sevnico predvsem zaradi Melanie. Prišel sem si ogledat kraj in upam, da bom naslednjič prišel s strankami," je dejal Graeme Chuter.

Pestra ponudba izdelkov

"Kolekcija First Lady vključuje modro frankinjo First Lady, tradicionalno sevniško salamo, kozmetične izdelke, lepotilno kremo, potem imamo čaj, dve različni čokoladi, krhlje sevniške voščenke, namočene v čokoladi, ter pralineje in ročno izdelane skodelice." Vodja gradu Sevnica Rok Petančič dodaja še, da so za zdaj obiskovalci nad izdelki iz kolekcije navdušeni.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

P. B., Goran Rovan (TV Slovenija)