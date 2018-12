Zanimivosti, pikantnosti in neverjetne zgodbe mesta, ki je nastalo na pokopališču, privabijo mnoge. Foto: MMC RTV SLO

Video: Mlada Nova Gorica dobila zgodovinsko pot

Več kot 70-letno preoblikovanje mesta

5. december 2018 ob 20:46

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Komaj 71 let stara Nova Gorica je dobila prvo uradno zgodovinsko pot. Vodnik, ki vas popelje po njej, slikovito sklene popotovanje ob meji: in sicer od ideje arhitekta Ravnikarja o mestu kot izložbi socializma, ki naj bi sijalo proti Zahodu, prek preobrazbe v kapitalistični svet hazarda in zabave do končnega skupnega trga sosednjih Goric, Trga Evrope. Zanimivosti, pikantnosti in neverjetne zgodbe mesta, ki je nastalo na pokopališču, privabijo mnoge.

Po znamkah GoGourmet, GoGreen in GoAktiv so v Novi Gorici danes predstavili še GoCulture. Turistična zveza TIC Nova Gorica tako na poseben način obeležuje Evropsko leto kulturne dediščine, in sicer z izdajo zgibanke Nova Gorica – pot po zgodovini mladega mesta.

Zgibanka je oblikovana kot pot, kjer je na 12 postajah poljudno predstavljeno nastajanje mesta, od odločitve o gradnji do vstopa v schengensko območje. Dolžina poti po mestu je od 1,6 kilometra pa do slabih šestih kilometrov.

Zgibanka bo pomoč obiskovalcem, ki želijo spoznati Novo Gorico, na željo pa lahko najamejo vodiča. Tura bo prilagojena posameznim skupinam in je zato primerna tako za otroke in družine kot za strokovnjake. Izdali so jo v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku, njen avtor je Blaž Kosovel. Na današnji predstavitvi poti je vodja TIC Nova Gorica Dejana Baša povedala, da bodo zaradi prilagajanja poti različnim gostom njene dele med seboj dopolnjevali in GoCulture povezali z GoGourmetem: "V pot bomo povezali vse tisto, po čemer je Nova Gorica znana." Na pot po poti zgodovine mesta bi Baševa povabila tudi domačine, saj je prepričana, da jih veliko ne pozna zgodovine in zgodb iz polpretekle zgodovine Goriške. Predvsem pa si želijo mladih obiskovalcev, šolskih skupin in ekskurzij, ki bi jim tako poskušali približati prestolnico Goriške tudi kot mogoči kraj za študij. Pot se začenja pri maketi Nove Gorice, njene prve idejne zasnove, ki zaradi različnih dogodkov in okoliščin nikoli ni bila dokončno izvedena. Nadaljuje se mimo gozda v mestu ob Kidričevi ulici, najstarejših stavb v mestu, prvega sprehajališča s hotelom Park, Stare frnaže (opekarne), nekdanjega pokopališča, mimo prvega trgovskega centra do nekdanjih Argonavtov (današnje Perle), nove stanovanjske soseske Trga Evropa in Kostanjevice z grobom zadnjega francoskega kralja ter Laščakove vile na Rafutu. Več v spodnjem prispevku Mojce Dumančič.

VIDEO Nova Gorica dobila prvo zgodovinsko pot

