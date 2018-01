Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Konec pitja po slamicah. To je ukrep več kot 30 turističnih agencij, ki ponujajo ogled Velikega koralnega grebena z ladjico. Foto: Reuters Zaradi onesnaženosti morij pogine vedno več živali, pred odmiranjem pa niso varne niti korale. Foto: Reuters

Video: Nič več pitja po slamicah - plastika ogroža Veliki koralni greben

Na turističnih ladjah več ne uporabljajo slamic

31. januar 2018 ob 20:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

V svetovnih morjih plava na milijone ton plastike. Katastrofalnih razsežnosti onesnaženja se zavedajo tudi v Avstraliji. Ker se ena največjih naravnih znamenitosti Veliki koralni greben spreminja v smetišče, se je več tamkajšnjih turističnih agencij odločilo ukrepati. Prepovedale so celo uporabo plastičnih slamic za pitje pijače na turističnih ladjah.

Konec pitja po slamicah. To je ukrep več kot 30 turističnih agencij, ki ponujajo ogled Velikega koralnega grebena z ladjico. "Prepoved slamic je dober in praktičen ukrep. To lahko storimo hitro, ne bo pretežko, bo pa zelo vplivalo k zaščiti koralnega grebena," je povedal Brian Hennessy, lastnik turistične ladjice.

V Avstraliji so slamice namreč zelo priljubljene; vsak dan jih uporabijo kar 10 milijonov, pogosto pa te - tako kot tudi drugi plastični odpadki - končajo na tamkajšnjih plažah ali pa v morjih.

"Ljudje sploh ne pomislijo na to, da ne bi uporabljali slamice. Dobijo jo v pijači in sploh ne razmišljajo o njenem vplivu na okolje in o tem, da bo slamica na svetu dlje kot oni sami," pravi pobudnica akcije Nicole Nash.

Zaradi onesnaženosti morij pogine vedno več živali, pred odmiranjem pa niso varne niti korale. Tako denimo koralne grebene v azijskem delu Tihega oceana prekriva več kot 11 milijard kosov plastike. "89 odstotkov koral, ki so v stiku s plastiko, je obolelih. Od koral, ki niso v stiku s plastičnimi odpadki, pa jih je obolelih le 4 odstotke," pojasnjuje Joleah Lamb z Avstralskega centra za raziskovanje koralnih grebenov.

V svetovna morja vsako leto zmečemo kar osem milijonov ton plastike, njeni delci pa ob vrnitvi v prehranjevalno verigo nemalokrat končajo tudi na krožniku glavnega onesnaževalca - človeka.

VIDEO Plastika ogroža Veliki koralni greben

D. S., Neža Kampijut, TV Slovenija