Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alovera Beach - velikopotezni projekt za notranjost Iberskega polotoka. Foto: YouTube

Video: Pri Madridu bo zrasla največja umetna plaža v Evropi

Alovera Beach naj bi sprejela do 400.000 obiskovalcev letno

15. november 2017 ob 09:12

Madrid - MMC RTV SLO

Kot da Španija ne bi imela dovolj morja in plaž, so v državi začeli graditi velikopotezni projekt - ogromno letovišče Alovera Beach, katerega posebnost je, da leži v notranjosti, slabo uro vožnje iz Madrida.

Pri kraju Alovera, ki je od prestolnice Madrid oddaljen okoli 45 minut, od najbližje morske obale pa 300 kilometrov, nastaja največja umetna peščena plaža v Evropi, ki naj bi prve goste sprejela leta 2020. Ogromno letovišče v notranjosti Španije, ob avtocesti, ki povezuje Madrid in Barcleono, bo imeli kar 2.320 kvadratnih metrov velik bazen in ob njem skoraj 1.500 kvadratnih metrov veliko peščeno plažo. Gostje bodo lahko uživali tudi v množici restavracij in lokalov, športnih površin, vodnih toboganov in igral za otroke.

Bazen bo tako ogromen, da bodo po njem lahko plule celo jadrnice, obljublja investitor, špansko gradbeno podjetje Grupo Rayet, ki vrednost projekta ocenjuje na 15 milijonov evrov. Obljubljajo, da bo letovišče zaradi prijetne klime odprto vse leto, zagotavljajo pa tudi, da gre za okolju prijazno novost. Poraba vode v letovišču Alovera Beach naj bi bila tako kar 30-krat nižja kot na običajnem igrišču za golf oziroma za polovico manjša kot v vodnih zabaviščnih parkih.

Alovera Beach naj bi vrata odprla poleti leta 2020 in od takrat naprej naj bi vsako leto sprejela med 250.000 in 400.000 obiskovalcev letno. Vlagatelji so že objavili cene vstopnic - odrasli bodo morali odšteti 10 evrov, otroci nekaj manj.

Projekt Alovera Beach naj bi na evropski turistični zemljevid postavil mesto Alovera, ki ima 12.400 prebivalcev, in ustvaril več kot 300 delovnih mest.

Predstavitveni video si lahko ogledate spodaj.

A. P. J.