Video: Z Goričkega v Piran - peš

16 pohodnikov peš krenilo s Hodoša

17. april 2017 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na današnji s soncem obsijan velikonočni ponedeljek se je skupina 16 pohodnikov peš odpravila z Goričkega v Piran.

Pot so začeli na Hodošu, pozdravit pa jih je prišel tudi pevec Vlado Kreslin. Pred desetimi leti je namreč izšel njegov album Cesta, na katerem je tudi pesem z Goričkega v Piran. Nekateri so ga z Goričkega v Piran pospremili že takrat, ob desetletnici pa so se odločili pohod ponoviti.

"Prvi vtisi so super, vreme nam lepo služi, Vlado nas je prišel pozdravit, družba je vsa nasmejana, tako da ful dobro," je bila navdušena ena od pohodnic.

Če bo vse po sreči, bodo v Piran prispeli 2. maja.

