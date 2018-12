Z vlakom od Ljubljane do Trsta oziroma Vidma 10.000 potnikov

"Železniška povezava dosega zavidljive rezultate"

13. december 2018 ob 15:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Včasih se med tednom z vlakom pelje le okrog 15 potnikov, ob koncu tedna pa so garniture zelo zasedene; konec prejšnjega tedna so našteli 250 potnikov, je na današnji predstavitvi projekta povedal pomočnik direktorja Slovenskih železnic za potniški promet Miloš Rovšnik .

Zato si v prihodnje želijo, da se ta proga v železniškem prometu tudi po koncu projekta ohrani in postane redna meddržavna linija med Slovenijo in Italijo.

"Seveda jo bo zato treba še nadgraditi, vendar pa pomeni neki začetek. Dogovarjamo se, da bi na primer vlak iz Ljubljane do Trsta vozil nekoliko pozneje, mogoče bi vzpostavili tudi več dnevnih povezav. Vsekakor pa bo to treba narediti pred začetkom turistične sezone, saj pričakujemo, da bo za to železniško povezavo veliko zanimanja," je še dejal Rovšnik.

Elisa Nannetti iz italijanske družbe za železniški promet Trenitalia je povedala, da so morali pred začetkom te mednarodne železniške povezave prilagoditi vlake, ki so prej vozili le v lokalnem okolju. To je družbi sicer predstavljalo kar velik izziv, prav tako priprave pred novo turistično sezono. "Železniška povezava, čeprav je nismo oglaševali, dosega zavidljive rezultate. Z nadgradnjo pa bo lahko le še boljše," je še dejala Nannettijeva.

Do 90. let prejšnjega stoletja je Slovenijo in Italijo povezovalo tudi do 14 železniških linij na dan, je povedal predstavnik Občine Divača in zaposleni na Slovenskih železnicah Dobrivoj Subič. Po letu 2006 med državama ni vozil noben vlak več, akterji pa so si prizadevali za ponovno povezavo med Ljubljano in Trstom. "Pogrešali smo to povezavo, ki je za domačine zelo pomembna in je dolgo ni bilo. Zato smo je toliko bolj veseli in si želimo še njene nadgradnje," je povedal Subič.

Železniška povezava je le ena izmed dejavnosti projekta Crossmoby iz programa Slovenija–Italija, ki se je začel septembra in bo trajal 36 mesecev. Vrednost celotnega projekta je štiri milijone evrov, po štirje od osmih partnerjev pa prihajajo iz vsake države.