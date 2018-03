Začenja se plovbna sezona na Soči – razmere na reki nevarne

Vse ovire bodo odstranjene do 29. marca

15. marec 2018 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Koper

Ob začetku plovbne sezone skrbniki plovbnih poti na Soči opozarjajo na številne neodstranjene naplavine in ovire ter pozivajo k previdnosti.

Plovbna sezona se resda vsako leto uradno začenja 15. marca, a trenutno so razmere zaradi visoke vode in številnih zagozdenih dreves nevarne. Ker je voda kalna, bodo ovire lahko odstranili šele do 29. marca, tik pred veliko nočjo, ko v Posočju pričakujejo prvi večji naval turistov, opozarja napis na spletnem portalu soča-plovba.si, na katerem so lani našteli 50.000 obiskov.

"Ponekod je odstranjevanje ovir zelo nevarno. Imamo spet ogromno vejevja in korenin. Recimo v soboto je bil pregled Čezsoča—Boka in tam imamo na različnih koordinatah 28 nevarnih naplavin. In to je zanemarljiv odsek," pravi Suzana Konec, direktorica medobčinske uprave, ki je skrbnik plovbne poti. Do konca meseca zato svetujejo še posebno previdnost in vse opozarja, da naj, še preden se podajo na reko, stanje preverijo na terenu in prek spletnega portala.

Nov izvajalec pregledov

Za pregledovanje in obveščanje je doslej za 60.000 evrov letno skrbelo Gospodarsko interesno združenje raftarjev Dolina Soče, po novem pa je s ponudbo za 45.000 evrov za dve leti tehnični izvajalec konzorcij pod vodstvom Jerneja Stritiha. "Prijavili smo se, ker vrsta podjetij, ki se ukvarja s ponudbo na Soči, ni bila zadovoljna s tem, kako so se te zadeve izvajale v prejšnjih letih. Prepričani smo bili, da lahko damo boljšo ponudbo za manj denarja. In upamo, da se bo ta denar dejansko lahko vložil v vstopno-izstopna mesta in izboljšanje varnosti na Soči."

Izvajalec mora vsaj enkrat tedensko, predvsem pa po vremenskih ujmah, pregledovati plovbno območje, o tem obveščati uporabnike, odstranjevati manjše ovire, v primeru večjih pa obvestiti medobčinsko upravo, da lahko za to najamejo usposobljene zunanje izvajalce. Dolgoročno sicer želijo sodelovati tudi na drugih področjih, saj menijo, da je Soča zelo pomembno naravno območje, nam je še povedal Stritih. "Je naravni spomenik že od leta 1968 in želimo gostom omogočiti čim boljšo kakovost doživetja. Najprej moramo seveda izpolniti te pogodbene obveznosti, potem pa želimo tudi prispevati k razpravi o tem, kako bolje urejati samo Sočo."

Poleti se Soča prelevi v "avtocesto"

Dnevna dovolilnica za raft stane 50, letna pa 500 evrov, medtem ko je za kajak cena nižja – 3 evre dnevno in 30 evrov za sezonsko osebno poimensko dovolilnico. Podjetja lahko plačajo letni pavšal, ki stane 2.500 evrov. Z vsem skupaj so občine Bovec, Kobarid in Tolmin lani zbrale največ doslej – 170.000 evrov, pojasnjuje Suzana Konec.

"Po vzdrževanju in stroških vodenja – to pomeni odvoz smeti, tekoči stroški za vzdrževalce plovbne poti, komunalnih storitev, je ostanek malo višji od 50.000 evrov." Ta denar občine praviloma vlagajo nazaj v vstopno-izstopna mesta. Po neuradnih podatkih je na Soči letno okoli 200.000 uporabnikov, predvsem v visoki sezoni je nemalo kritik, da je na Soči prava avtocesta, ki predstavlja vse prej kot užitek. Na njej deluje okoli 70 domačih in tujih športnih ponudnikov, tudi letos se menda obetata še dva nova.

Zaradi sprememb zakona o plovbi po celinskih vodah so občine pred kratkim obravnavale spremembe odloka o plovbi po reki Soči in Koritnici, ki ga morajo svetniki potrditi še v drugem branju. Bistvenih novosti ne prinaša – pregled plovil, ki so namenjene komercialne dejavnosti, bo ostal obvezen, tako kot doslej ga bo izvajala Luška kapitanija Koper. Nadzor bodo poleg občinskih redarjev spet izvajali tudi informatorji in nadzorniki.

Mariša Bizjak, Radio Koper