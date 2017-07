Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vsak dan na indijske vlake sede 23 milijonov ljudi. Foto: Reuters Vlak v Indiji ostaja največkrat uporabljeno prevozno sredstvo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zastarelim indijskim vlakom bo odklenkalo

Vlaki indijskih železnic dnevno prepeljejo 23 milijonov potnikov

23. julij 2017 ob 10:20

New Delhi - MMC RTV SLO/STA

Indijski premier Narendra Modi je ob prevzemu oblasti leta 2014 obljubil, da bodo železnice pod njegovim mandatom deležne prenove. Kot kaže, bo svojo obljubo držal, saj bodo začeli s posodobitvijo zastarelega voznega parka železnic.

Za takšno potezo so se v Indiji odločili zaradi ogromne onesnaženosti. V želji, da bi zmanjšali ogljični odtis, bodo na strehe vlakov začeli nameščati sončne panele. Ti bodo namesto dizelskega goriva zagotavljali osvetljavo in delovanje oglasnih panojev v vlakih.

Prvi vlak, na katerega so namestili sončne panele, že vozi po tirih okoli New Delhija. Ko si s soncem ne bodo mogli pomagati, bodo osvetljavo zagotavljale baterije, ki jih bodo na soncu polnili čez dan. Samo v skrajni sili, če zatajijo še te, bodo uporabili dizelsko gorivo, so pojasnili na železnicah.

V Indiji pričakujejo, da bodo na račun vsakega vlaka, ki bo deležen tovrstne preobrazbe, prihranili 21.000 litrov dizelskega goriva letno. Gre za ukrep, s katerim želi država zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv in zmanjšati proizvodnjo ogljikovih emisij.

Eden največjih železniških sistemov na svetu

Železniški promet je v Indiji, ko je bila ta še njena kolonija, vzpostavila Velika Britanija. Gre za enega največjih železniških sistemov na svetu, vlak pa je še vedno največkrat uporabljeno prevozno sredstvo, ki ga za premagovanje daljših razdalj uporabljajo Indijci.

Vozni park je sicer zastarel, saj so leta zanemarjanja železnic in populistične politike subvencioniranja vozovnic terjala svoj davek.

Sa. J.