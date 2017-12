Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Posebnost hotelskega kompleksa bo tako imenovana lanterna oziroma stekleno-jeklena kupola visoka 45 metrov. Foto: Radio Koper/Arhiv občine Brda Rusko-slovenska naveza naj bi bila pripravljena vložiti 50 milijonov evrov v izgradnjo malega mesteca z domom za ostarele, hoteli, klinikami in drugim na Kozlinku blizu Medane. Dodaj v

Zdravilišče v Brdih naj bi zaznamovala 45-metrska steklena kupola

V Goriških brdih načrtujejo velik turistični kompleks

14. december 2017 ob 21:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Koper

V bližini Medane v Goriških brdih načrtujejo velik turistični kompleks, tam naj bi zrastel hotelski kompleks s 45 metrov visoko stekleno kupolo.

Briški občinski svetniki so se sinoči seznanili z idejno zasnovo projekta Terme Spa Brda. Zamisel je stara že več kot desetletje, po nekaj neuspelih poskusih od vlagateljev pa naj bi zdaj projekt po zamisli arhitekta Alessia Princica, vendarle zaživel. Naložba v hotelski kompleks, ki je zamišljen kot vasica v malem, je vredna 50 milijonov evrov. Plačalo naj bi jo podjetje v slovensko-ruski navezi.

Posebnost hotelskega kompleksa bo tako imenovana lanterna oziroma stekleno-jeklena kupola visoka 45 metrov. Hotelski kompleks nameravajo umestiti na najvišjo točko Kozlinka, v bližini Medane. Notranjost bo merila 14 tisoč kvadratnih metrov. Ponudba bo obsegala zdraviliške usluge, sprostitvene dejavnosti in medicinsko oskrbo. V dveh nadstropjih bodo imeli turisti na voljo 64 sob. Nekaj manj kot 30 apartmajev bodo ponudili zasebnim vlagateljem.

Arhitekt Alessio Princic je dejal: "Kar se tiče arhitekture - ne smemo graditi hotela, ki bo živel zase. Narediti moramo malo mestece, da nimamo samo hotela, temveč tudi klinični center - zaradi lepote, estetike, varnosti in tako naprej. V projekt smo umestili dom za ostarele, ki bodo lahko imeli vrtičke. V bistvu bi oni ustvarjali življenje, turisti pridejo in gredo."

Briški župan Franc Mužič je povedal, da potekajo resni pogovori s prihodnjimi vlagatelji: "Imamo tudi že investitorja, ki je resen, tudi z določenimi sredstvi, saj ne gre za majhna sredstva, gre za nekaj deset milijonov. Zdaj gre samo še za povezavo teh hotelov oziroma term. Če je stvar v neki verigi, je to mogoče izpeljati, sicer bi bila težava dobiti goste. In za to si investitor tudi prizadeva." Mužič je še dodal, da bodo vodo črpali iz bližnje vrtine in jo ogrevali s pomočjo toplotne črpalke.

Nataša Uršič, Radio Koper