Krvavec z legendama Koširjem in Križajem praznuje 60 let

Praznovanje z legendama smučanja in glasbo

24. februar 2018 ob 12:20

Krvavec - MMC RTV SLO, STA

Smučarsko središče Krvavec, ki je lani prejelo nagrado za najboljše slovensko smučišče, praznuje svojo 60-letnico, ob praznovanju pa so pripravili tudi posebno tekmo legend in glasbeno zabavo.

Na Plaži Krvavec je pestro že od dopoldanskih ur, ko so pripravili prav poseben paralelni veleslalom - z legendama slovenskega smučanja, Juretom Koširjem in Bojanom Križajem. Dogajanje ob smučišču pa bodo med drugimi popestrili še člani zasedbe Šank Rock in starodobni smučarji Društva Rovtarji. Kot se za praznik spodobi, bo na vrsti tudi razrez torte s "pionirji Krvavca", napovedujejo v Rekreacijsko turističnem centru Krvavec.

Prvo žičnico na Krvavcu, ki danes velja za enega najbolj obiskanih smučišč v državi, so slovesno odprli 2. avgusta 1958. Naprava je bila namenjena prevozu lesa na Kočevskem, a se je po spletu okoliščin znašla na Gorenjskem. Žičnica je imela 20 dvosedežnih kabin in 40 dvosedežnih odprtih sedežev ter je obratovala vse do leta 1973.

Danes se Krvavec lahko pohvali z 22 smučarskimi progami in 13 vlečnimi napravami, med katerimi so tudi krožna kabinska žičnica, šestsedežnica, štirisedežnica in štiri dvosedežnice. Zadnja naložba v žičniško infrastrukturo je bila sicer dvosedežnica Zvoh, pred 36 leti.

Praznovanje visoke obletnice sicer prihaja prav v času prodaje 98,56-odstotnega lastniškega deleža RTC Krvavec, ki je zdaj v lasti zreškega Uniorja, Alpski investicijski družbi. Rok za plačilo kupnine so sicer nekajkrat podaljšali, posel pa naj bi zdaj sklenili do 16. aprila. Cena ostaja poslovna skrivnost, po neuradnih podatkih nekaterih medijev pa znaša tri milijone evrov.

O podpisu kreditne pogodbe z Banko Intesa Sanpaolo za refinanciranje dolga, ki bo Alpski investicijski družbi omogočil nakup, bodo sicer odločali na skupščini RTC Krvavec, ki bo 23. marca.

T. K. B.