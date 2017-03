Peš od Višnje Gore do Muljave, vmes pa rešite še Jurčičev kviz

Pohod letos poteka že 24.

4. marec 2017 ob 10:27

Višnja Gora - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V srednjeveški Višnji Gori so se pohodniki že zjutraj podali na tradicionalni 24. pohod po Jurčičevi poti, ki je letos posvečen 150-letnici izida Kozlovske sodbe v Višnji Gori.

15 kilometrov dolg pohod se je začel v starem mestnem jedru Višnje Gore. Prvi del poti poteka mimo razvalin starega gradu in Zavrtač na Polževo, ki je s 650 metri nadmorske višine najvišja točka pohoda. Nato pot vodi le še navzdol po razgibani dolenjski pokrajini z bogato naravno in kulturno dediščino, iz katere je naš prvi romanopisec Josip Jurčič črpal navdih za ustvarjanje.

Pohod bodo sklenili na Jurčičevi domačiji na Muljavi, kjer pohodnikom in obiskovalcem obljubljajo bogat kulturni in zabavni program. Tisti z malo več energije bodo pot lahko podaljšali do vasi Krka in si ogledali Krško jamo ter poslopje stare šole, ki jo je obiskoval Josip Jurčič.

Letošnji pohod sicer poteka v znamenju 150-letnice izida Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori, zato bo še bolj literarno obarvan kot običajno. Vodja programa Maja Lampret je pojasnila: "Pohodniki bodo na startu pohoda v Višnji Gori na občinski stojnici dobili kviz z navodili. Po poti si bodo nato z informativnimi tablami lahko pomagali pri reševanju. Na koncu pa za pravilno rešeno geslo dobijo praktično nagrado."

Za otroke so pripravili tri brezplačne ure Jurčičevih pravljic s karikaturistom, na ogled bo razstava likovnih del o Jurčičevi poti, predstavili pa bodo tudi najnovejši že enajsti prevod Kozlovske sodbe v Višnji Gori, in sicer v madžarski jezik.

Jože Žura, Radio Slovenija