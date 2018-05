Graško letališče s skoraj milijon potniki, Slovenija ostaja pomemben trg

Na graško letališče predvsem iz severovzhoda Slovenije

Kot je povedal Widmann, je bilo lani skupaj skoraj 15.000 prihodov in odhodov. Med drugim so opravili za 9000 ton tovornega prometa, skupaj s špedicijo skoraj 19.000 ton.

Med njihovimi najpomembnejšimi letalskimi partnerji so Austrian Airlines, Lufthansa in Swiss, od lani pa z vzpostavitvijo povezave z Amsterdamom sodelujejo tudi s KLM. Nekajkrat dnevno so povezani tudi s Frankfurtom, Münchnom, Düsseldorfom in Dunajem, pomembna je tudi povezava s Carigradom, ki potnikom omogoča nadaljnje polete proti Aziji.

Turistične destinacije prinesejo veliko

Poleg povezav z največjimi letališči v Evropi v Gradcu veliko stavijo tudi na turistične cilje, ko predvsem poleti skupaj s turističnimi agencijami omogočajo kar 50 poletov na grške otoke, turško obalo in Egipt, pa tudi polete v španska in bolgarska letovišča. Njihova največja partnerja pri trženju potovanj sta družbi ETI in TUI, ki tudi sama privabljata vse več slovenskih gostov.

"Marca smo po krajši prekinitvi zaradi stečaja AirBerlina znova trikrat tedensko vzpostavili povezavo z Berlinom, od letos pa bo tja trikrat tedensko letel še EasyJet," je v Mariboru danes še dodal prvi mož graškega letališča, ki napoveduje nadaljnje širitve krajev, a konkretnih lokacij za zdaj ne izdaja.

Kako sodelovati z Mariborom?

Widmann se tudi tokrat ni mogel izogniti vprašanjem glede velikopoteznih načrtov bližnjega mariborskega letališča, ki se za zdaj kljub napovedim še ne uresničujejo. Kot je o tem povedal, sta z direktorjem Borisom Bobkom v stikih in redno izmenjujeta informacije, tudi o tem, kje najti morebitne sinergije sodelovanja.

"Po drugi strani pa je naša strategija zelo jasna. Trudimo se iskati nove kraje in hkrati naše območje narediti tudi gospodarsko še privlačnejše. Jasno je, da se želimo razvijati naprej, zato moramo ves čas biti pozorni tudi na to, kaj počnejo naši tekmeci. Tukaj ne gre samo za Maribor, ampak tudi za Celovec in Ljubljano," je še dodal direktor graškega letališča.