Kavalir po Ljubljani zapeljal že več kot milijon ljudi

Ocenite to novico!

Vrača se tudi Urban

19. september 2017 ob 16:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanska občina za popestritev turistične ponudbe na eni strani in za lajšanje poti starejšim in gibalno oviranim na drugi strani že leta ponuja tudi brezplačno obliko mestnega prevoza. Vozilo na električni pogon Kavalir je prijazno tako do ljudi kot do okolja, vozi pa po starem mestnem jedru Ljubljane, ki je zaprto za promet. Prevoz z njimi je mogoče naročiti kar po telefonu, zaradi nizke hitrosti pa jih lahko stranka ustavi kar med vožnjo.

V središču mesta so poleti delujoči štirje Kavalirji, pozimi pa bodo v ta namen na voljo tri zaprta vozila. Na LPP ob tem menijo, da je Kavalir samo v prvih osmih mesecih letošnjega leta prepeljal 80.000 potnikov. Od leta 2008 pa so vsi Kavalirji skupaj prevozili že 1,2 milijona potnikov. Zeleno podobo mesta sta najprej sestavljali le dve vozili, od leta 2013 pa se je vozni park postopno širil.

Dodatno turistično ponudbo v mestu je še do nedavnega predstavljal tudi električni vlakec Urban, vendar pa je marca letos zgorel. Policija v požaru, ki je izbruhnil pri delavnici ljubljanskega LPP-ja, ni našla znakov kaznivega dejanja.

Urban je v obdobju testiranja in brezplačnih voženj od začetka maja do 25. novembra lani popeljal 12.835 potnikov. V obdobju, ko je bilo zanj potrebno plačilo (od 25. novembra lani do 23. marca letos), pa se je z električnim vlakcem zapeljalo 4.500 potnikov, od tega največ v decembru. Letni izpad dohodka zaradi požara v marcu na LPP-ju ocenjujejo na 100.000 evrov.

Tudi zato so se na občini odločili, da Urbana nadomestijo z novim. Za električni vlakec podjetja Setekar, ki bo predvidoma začel voziti prihodnje leto, bodo odšteli 415.200 evrov, so še pojasnili pri LPP-ju.

Nov projekt

V oddelku za gospodarske dejavnosti in promet na občini so predstavili še nekatere novosti na tem področju. Kot trajni ukrep evropskega tedna mobilnosti 2017 tako med drugim začenjajo izvajati projekt URBAN-E, ki ga sofinancira EU. V sklopu projekta bodo postavili 50 novih polnilnic za električna vozila ter uvedli spletno platformo trajnostne mobilnosti v povezavi z Bratislavo in Zagrebom. Načrtujejo tudi uvedbo taksislužbe z električnimi vozili, še napovedujejo na občini.