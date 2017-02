Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po podatkih mednarodnega združenja za zračni promet (IATA) so se pocenile letalske vozovnice, s čimer so potovanja postala bolj dostopna. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z letalom lani rekordnih 3,7 milijarde potnikov

Potovanja vse bolj dostopna

5. februar 2017 ob 11:39

London - MMC RTV SLO/STA

S padcem cen letalskih vozovnic so postala potovanja bolj dostopna, kar je prineslo novi rekord - lani so letalske družbe prepeljale rekordnih 3,7 milijarde potnikov, kar jr 6,3 odstotka več kot leto prej.

Zračni promet je lani spisal uspešno zgodbo, je povedal prvi mož mednarodnega združenja za zračni promet (IATA) Alexandre de Juniac.

Kot je povedal, je bilo uvedenih 700 novih zračnih linij, cene povratnih vozovnic pa so v povprečju padle za 44 dolarjev (41 evrov), tako so bila potovanja bolj dostopna. "Vse to so faktorji, ki so omogočili, da je lani letelo rekordnih 3,7 milijarde potnikov," je poudaril de Juniac in dodal, da je bila lanska rast števila potnikov tudi precej večja od 5,5-odstotnega desetletnega povprečja.

Prvi mož združenja je izpostavil, da raste tudi globalno povpraševanje, pri čemer je izpostavil, da naša svoboda povezovanja s pomočjo letalskega prometa vodi do blaginje in bogati družbo. "To svobodo pa lahko v celoti izkoristimo le, če oblasti letalski promet olajšajo. Letalstvo je posel svobode, katerega socialne in gospodarske prednosti moramo braniti pred različnimi protekcionističnimi agendami."

Njegovi komentarji sicer prihajajo v luči strahov pred tovrstnimi ukrepi v razvitih gospodarstvih, predvsem v ZDA, kjer je predsednik Donald Trump izdal kontroverzen odlok, s katerim je državljanom sedmih pretežno muslimanskih držav prepovedal vstop v ZDA.

Notranjih letov za 5,7 odstotka več

Še posebej velika je bila sicer rast v medcelinskem prometu, ki je lani poskočil za 6,7 odstotka, notranjih letov pa je bilo lani za 5,7 odstotka več. Največjo rast v mednarodnem prometu so zabeležili prevozniki z Bližnjega vzhoda (11,8 odstotka več), azijsko-pacifiške regije (8,3 odstotka več) ter Latinske Amerike in Afrika (7,4 odstotka več).

Evropski prevozniki so medtem po podatkih IATA zaznali 4,8-odstotno rast mednarodnega prometa, severnoameriški prevozniki pa le 2,6-odstotno rast, še poroča AFP.

D. S.