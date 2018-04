Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prebivalci Prage se ne nameravajo ukloniti načrtovani prepovedi. Foto: EPA Sorodne novice Praga središče mesta zapira za kolesarje. Razlog: varnost pešcev. Dodaj v

Zaradi prepovedi kolesarjenja s tožbo nad mestne oblasti v Pragi

Civilna iniciativa je na nogah

24. april 2018 ob 20:26

Praga - MMC RTV SLO, STA

Medtem ko se številne evropske prestolnice trudijo, da bi v središču mesta na kolo spravile čim več prebivalcev, je Pražane povsem razburila načrtovana prepoved kolesarjev v določenih predelih.

Poročali smo, da bo prepoved, ki bo začela veljati v četrtek, veljala za določena območja v središču mesta, ki bodo označena s posebnimi tablami. Med drugim bo kolesarjenje med 10. in 17. uro prepovedano na območju za pešce okoli trga Vaclavske namesti. Mestne oblasti zagovarjajo prepoved, češ da želijo tako poskrbeti za varnost pešcev.

Toda ljubitelji do okolja prijaznega prevoznega sredstva so se združili v civilni iniciativi Auto*Mat in danes sporočili, da nameravajo vložiti tožbo proti prepovedi, saj je mestni svet ignoriral njihove pritožbe. Pri iniciativi poudarjajo, da so se v preteklih 10 letih na tem območju zgodile le tri prometne nesreče med pešci in kolesarji.

V Pragi so že pred dvema letoma v središču mesta prepovedali t. i. električna vozila, kot so na primer segwayi. Od takrat je veliko ponudnikov turističnih storitev začelo za svoje oglede uporabljati kolesa - Praga ostaja priljubljena destinacija za turiste, lani jo je obiskalo rekordnih 7,6 milijona ljudi, na kolo pa radi skočijo tudi domačini.

T. H.