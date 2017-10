Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico!

Foto: Jesenski "šov" matere narave v 50 fotografijah

Kdaj je narava najlepša?

27. oktober 2017 ob 09:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rjava, rdeča, rumena, oranžna, nekaj zelene. Jutranja meglica in sončni žarki, ki posijejo skozi njo. Sprehodi po šelestečem listju. "To je moč jeseni," poje Gal Gjurin. In prav ima.

Po deževnem septembru nas oktober "boža" z obilo sonca in prijetnimi temperaturami, ki kar kličejo po preživljanju prostega časa na svežem zraku. Zbrali smo 50 fotografij s severne poloble, kjer je jesen v polnem razmahu. Kateri pa je za vas najlepši čar jeseni?

Loch Faskally, Pitlochry, Velika Britanija. Wiltshire, Velika Britanija. Tbilisi, Gruzija. Lac Bleu blizu Arollev Val d'Herensu, Švica. Val d'Herens, Švica. Stratford-upon-Avon, Velika Britanija. Zenica, BiH. Planinsko polje, Slovenija. Gnadenwald, Avstrija. Val d'Herens, Švica. Zenica, BiH. Gnadenwald, Avstrija. Richmond Park, London, Velika Britanija. Moskva, Rusija. Almaty, Kazahstan. Gnadenwald, Avstrija. Oulens-sous-Echallens, Švica. Almaty, Kazahstan. Nederland, Colorado, ZDA. La Tine de Conflens, La Sarraz, Švica. Reka Jenisej v bližini Krasnojarska, Rusija. Tu-Hwnt-I'r Bont, Llanrwst, Wales. Planinsko polje, Slovenija. Krasnojarsk, Rusija. Nederlando, Colorado, ZDA. La Tine de Conflens, La Sarraz, Švica. Krasnojarsk, Rusija. Serpentine Lake, London, Velika Britanija. Cergnat, Ormont-Dessous, Švica. Tbilisi, Gruzija. Appenzell Innerrhoden, Švica. Inje, Gangwon-do, Južna Koreja. Dresden, Nemčija. Dresden, Nemčija. Berlin, Nemčija. Kijev, Ukrajina. Dresden, Nemčija. Velingrad, Bolgarija. Retiro Park v Madridu, Španija. Irschenberg, Nemčija. Steinkrichen am Samerberg, Nemčija. Budimpešta, Madžarska. Dortmund, Nemčija. Landau, Nemčija. Carskoje selo v bližini St. Petersburga, Rusija. Landau, Nemčija. Ženeva, Švica. Budimpešta, Madžarska. Minsk, Belorusija. Bülach, Švica.

A. P. J., foto: Reuters in EPA