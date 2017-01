10 velikih avtomobilskih novosti v letu 2017

Novosti v letu 2017

1. januar 2017 ob 08:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leto 2017 bodo na naše ceste zapeljali številni prenovljeni in tudi povsem novi modeli. Naredili smo izbor 10 najbolj pomembnih novosti, ki bodo na prodaj tudi v Sloveniji. Sodeč po napovedih bo to spet leto križancev in športnih terencev.

Na spletu se je pojavilo že lepo število uradno predstavljenih novosti, nekatere med njimi pa so še zavite v tančico skrivnosti, pri večini niso razkrite niti še uradne fotografije, zato jih bomo na tem mestu zgolj našteli: audi A8, citroën C3 picasso, ford ka+, dacia duster, DS X, opel crossland X in grandland X, volkswagen t-roc, VW polo in VW aerton, volvo XC60, BMW X3, hyundai ioniq, mini countryman, suzuki swift, škoda yeti, pa še kaj se bo našlo.

Alfa romeo stelvio

Alfa bo svoj prvi športni terenec javnosti prvič prikazala na avtomobilskem salonu v Ženevi. Morda ga pri nas ugledamo že konec marca, ko se v Ljubljano po 17 letih, v Slovenijo pa po 11 letih vrača avtomobilski salon. Stelvio je nastal na osnovi športne limuzine giulia, z njo si nekoliko deli zunanjost podobo, podobna je tudi notranjost, oba modela pa sta izdelana na novi prilagodljivi platformo Giorgio. Pod motornim pokrovom najzmogljivejše različice quadrifoglio je 2,9-litrski turbobencinski šestvaljnik s 375 kilovatov moi (510 KM). Pospešek od 0 do 100 km/h je 4,0 sekunde, najvišja tovarniško izmerjena hitrost pa 284 km/h. Na izbiro bo tudi 2,0-litrski trubo štirivaljni motor v različicah s 147 in 206 kilovati (200 in 280 KM). Najpogostejša izbira evropskih kupcev pa bo 2,2-litrski turbodizel, ki bo na voljo v izvedbah s 110, 132 in 154 kilovati (150, 180 in 210 KM). Kupci bodo lahko izbrali med štirikolesnim pogonom in pogonom na zadnji kolesi.

Audi Q5

Novo generacijo audija Q5 lahko na cestah pričakujemo v pomladnih mesecih. Pod oblikovno evolucijo se skriva veliko nove tehnike. Poudarek je na znižanju mase, saj je za kar 90 kilogramov lažji od predhodnika, in to kljub temu, da so ga še povečali in naredili prostornejšega ter uporabnejšega. Za 10 litrov je prostornejši tudi prtljažni del (550 litrov volumna). Znotraj je zdaj že prepoznavna Audijeva digitalna zasnova števcev in velik zaslon na dotik. Motorna paleta šteje en bencinski stroj TFSI s 185 kilovati (252 KM) ter štiri turbodizle TDI z razponom moči od 110 do 210 kilovatov (od 150 do 286 KM). Štirikolesni pogon quattro je serijski. Na popisu tehnikalij je bonbončkov, kolikor prenese denarnica, tudi taki, kot so nastavljivi blažilniki oziroma zračno vzmetenje s funkcijo samodejnega uravnavanja višine v slogu modela Q7.

BMW serija 5

Kmalu po novem letu se bo začela prodaja nove BMW serije 5. Ta ne prinaša oblikovne revolucije, saj spominja na večjo sedmico, kar pomeni korak naprej pri prestižu. Nova petica pomeni tudi korak naprej k avtonomni vožnji, saj prinaša stereokamero, ki v povezavi z ultrazvočnimi in radarskimi tipali nadzoruje območje okoli vozila. Kamera zaznava črte in ko te na cesti zavijejo, s posegom v krmiljenje smer popravi tudi vozilo samo. Vozilo je zmožno od mirovanja do 210 km/h pospeševati samo, samo zna tudi zavirati in kot smo zapisali tudi krmiliti v ovinkih. Novost je pametna funkcija iskanja parkirnega mesta in funkcijo dodatnega parkirnega asistenta, ki zazna prazna parkirna mesta in samodejno parkira vozilo. Tako kot pri sedmici bo na voljo tudi sistem daljinskega nadzora parkiranja, ki omogoča parkiranje avtomobila z upravljanjem prek avtomobilskega ključa. Priročno, ko parkiramo na ozkih parkirnih mestih, še posebej v dežju. Po sedmici je povzet tudi vrh sredinske konzole, kjer najdemo 26-centimetrski (10,25-palčni) zaslon za prikaz navigacije, telefonskih in zabavnih informacij ter drugih funkcionalnosti vozila. Sistem je mogoče upravljati z novim upravljalnikom iDrive, z dotikom zaslona ali s kretnjami.

Ford fiesta

Fiesta bo letošnja najpomembnejša novost z logotipom modrega ovala na naših cestah. Ford naj bi jo k nam pripeljal ob začetku poletja. Pri Fordu so samozavestni in pravijo, da bo to tehnično najbolj napreden avtomobil v razredu. Zakaj? Imela bo sistem za zaznavanje peščev in samodejno zaviranje v sili, sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu, sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu, prilagodljivi tempomat ter sistem za samodejno (tudi pravokotno) parkiranje. Znotraj za razliko od zunanjosti prinaša za Ford neznačilno obliko. Pri tem ciljamo predvsem na izstopajoči 20,3-centimetrski (8-palčni) »lebdeči« zaslon na dotik multimedijskega sistema Sync 3. In še nekaj. Na voljo bo tudi prestižna različica (vignale), pa tudi proterenska različica in že znana fiesta ST, ki bo "pihala na dušo " dinamičnim voznikom.

Mazda CX-5

O novi generaciji Mazdinega športnega terenca smo pisali že na široko, saj smo si jo premierno ogledali na avtomobilskem salonu v Los Angelesu, o njej pa smo se pogovarjali tudi z njenimi kreatorji, šefom oblikovanja Kevinom Ricejem in evropskim šefom Mazde Jeffreyjem H. Guydnom. To bo največja Mazdina novost leta 2016, ki bo k nam zavila v prvi polovici leta. Skyactiv tehnologija in oblikovalski slog kodo ostajata zaščitni znak. Oblikovno predstavlja evolucijo, a je v resnici veliko bolj učinkovita. To velja tudi za motorje, dvolitrski bencinski štirivaljnik skyactiv-G in 2,2-litrski štirivaljni turbodizel skyactiv-D. Novost pri tem modelu so sistem za prepoznavanje prometnih znakov s prikazom na barvnem zaslonu na instrumentni plošči, projiciranje podatkov na vetrobransko steklo, električni pomik prtljažnih vrat z daljinskim upravljanjem ter sistem nadzora vektorjev navora za boljšo vodljivost.

Honda civic

Hondi v Evropi in tudi pri nas ne cvetijo rožice, a kljub temu se lahko pohvalijo, da so v dobrega pol stoletja proizvedli že dobrih 100 milijonov vozil. Civic je eden pomembnejših modelov, ki ima nešteto atributov, a zato tudi nekaj višjo ceno. In samosvoj dizajn. Zdaj je nekoliko prilagojen evropskim kupcem, tudi zaradi pestrejše ponudbe malih turbomotorjev. Prostornina prtljažnik ostaja nespremenjena, to je 478 litrov v osnovni konfiguraciji, kar je še vedno skoraj 100 litrov več kot pri VW golfu. Vozniku bodo v pomoč radarski tempomat, sistem za vzdrževanje vozila na voznem pasu, opozorilo na možnost trčenja in samodejno zaviranje, prepoznavanje vozil v mrtvem kotu ...

Opel insignia sports tourer

Leto 2017 bo bogato za znamko Opel. Merivo bo zamenjal manjši križanec crossland X, pričakujemo še številko večjega križanca grandlanda X, tako kot mokka, v imenu nosila črko X, kar je oznaka za priljubljene križance oziroma športne terence. Z nestrpnostjo pa pričakujemo novo generacijo insignie. Nova Oplova admiralska ladja je po zgledu na astro veliko lažja in s tem vozniško dinamična. V živo jo bomo prvič videli na začetku marca na avtomobilskem salonu v Ženevi, kmalu zatem pa jo pričakujemo že v Sloveniji. Nov je štirikolesni pogon z dvema električno krmiljenima večlamelnima sklopkama namesto klasičnega diferenciala na zadnji osi, kot tudi naslednja generacija sistema Flexride, ki s tipali glede na razmere na cesti in slog vožnje stalno prilagaja delovanje podvozja, vozniku pa ponujala izbiro med voznimi načini standard, sport in tour.

Hyundai i30

Pri Hyundaiju so po nekaj drznih primerkih v razredu križancev nekoliko umirili konje pri dizajnu. I30 je evolucija predhodnika, a tehnično gledano je to precej drugačen in modernejši avtomobil. Nekako so se zgledovali po golfu, ki evolucijo v dizajnu nadgrajuje s tehničnimi novostmi. Hyundai z novincem meri na sam vrh razreda, pa bodo to Slovenci in Slovenke znale prepoznati na zelo nemško naklonjenem trgu? Kaj novega ponuja novi i30? Z novim i30 pa predstavili tehnoloških novosti, predvsem asistenčnih sistemov za pomoč vozniku. Med novostmi bo tudi prilagodljivi radarski tempomat. Kupci bodo pri novem i30 lahko izbirali med dvema bencinskima in tremi dizelskimi motorji, najbolj ekonomičen model v ponudbi obljublja izpuste 89 gramov CO2 na kilometer poti. Pri korejskem proizvajalcu vozil so napovedali tudi prihod športne različice, s katero se bodo postavili po robu modelom, kot sta golf GTI in astra OPC.

Renault koleos

Renault obljublja, da koleos ne bo več to, kar je bil. Pri nas se ni prijel. Zdaj pa na krilih uspešnega kadjarja obljublja povsem drugačno zgodbo. Bližnji sorodnik Nissanovega x-traila, ter manjšega renault kadjarja, je grajen na Nissanovi platformi in ponuja prostor do sedmim potnikom. Motorizacija in notranji dizajn ter oprema je enak kadjarju, enako velja za prepoznaven obraz z diamantom na motorni maski in LED-žarometi v obliki črke C ter velikimi režami kromane motorne maske. Ali ha bodo na sončni strani Alp končno vzljubili, bomo spoznali še letos.

Peugeot 5008

Peugeot 5008 je po novem križanec s sedmimi sedeži in ne več klasični enoprostorec. K nam prihaja predvidoma aprila. 5008 ima veliko sorodnih genov z modelom 3008, tudi digitalne merilnike. V drugi in tretji vrsti so ločeni sedeži. Sedeže je mogoče nastaviti po dolžini in naklonu, ponujajo tudi možnost preklopa. Volumen je v primeru odstranitve obeh sedežev v tretji vrsti možno povečati na 1.060 litrov, v vozilu pa je možno prevažati predmete do dolžine 3,2 metra, ko poklopimo naslonjalo sopotnikovega sedeža spredaj. Tako kot pri modelu 3008 ima lahko tudi 5008 v prtljažnem prostoru integriran zložljiv električni skiro e-Kick ali pa zložljivo električno kolo e-Bike eF01 s prenosnimi polnilnimi postajami.

Škoda kodiaq

Ena najtežje pričakovanih novosti bo Škodin adut med kompaktnimi športnimi terenci kodiaq. Škoda je veliko nemira povzročila že ob predstavitvi superba, ki se je izkazal za resnega passatovega tekmeca, tudi zaradi oblike. In nič drugače ne bo s kodiaqom, ki po zgledu na ostale modele ponuja enega največjih prtljažnikov, „v drobovju“ pa najnovejšo tehnologijo s podpisom koncerna Volkswagen. Opcijsko bo na voljo z zložljivo tretjo vrsto sedežev. Konec leta naj bi Škoda predstavila še novo generacijo yetija.

Gregor Prebil