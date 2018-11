V današnji oddaji vam bomo med drugim predstavili rezultate eksperimenta glede možnih prihrankov časa pri vožnji v prometnih konicah. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Avtomobilnost 127: Z ekipnim duhom do krajšega potovalnega časa

Osma jesenska Avtomobilnost

15. november 2018 ob 06:51

V tokratni Avtomobilnosti dokažemo, da ekipni duh lahko skrajša potovalni čas. Testiramo novi citroën berlingo, novo kio ceed in lexusa NX ter vam predstavimo novosti s salona motociklov v Milanu. Nadaljujemo tudi našo serijo z naslovom »Poglej me«, v kateri je bil tokrat v glavni vlogi motorist.

Danes smo pred težko pričakovanim trenutkom, ko vam bomo postregli z rezultati našega eksperimenta, ki je nastal ob veliki pomoči kolegov z Vala 202 in, seveda, z vami, zlasti tistimi, ki ste se v tem času vozili v jutranjih prometnih konicah s štajerskega in dolenjskega dela v Ljubljano in popoldne nazaj.

Nato pogledamo, kaj vse ponuja čisto novi citroën berlingo, ki je primeren za petčlanske družine, saj ima v drugi vrsti tri sedeže s pritrdišči isofix.

V nadaljevanju oddaje predstavimo motocikle prihodnjega poletja, nadaljujemo pa tudi z našo serijo, v kateri spodbujamo k vidnemu kontaktu v prometu. V tem najbolj moto-tednu jeseni je, seveda, imel glavno vlogo motorist.

Nato vam pokažemo test enega vidnejših kandidatov za slovenski avto leta 2019, kie ceed.

V novicah se dotaknemo menjave na čelu podjetja Tesla Motors, pogledamo, kakšen električni avtomobil je predstavil danski proizvajalec koles ter kako bo Uber po novem testiral tehnologijo za samovozne taksije.

Na koncu pa vam s testom pokažemo, kaj zmore Lexusov športni terenec NX.

Ne zamudite današnje oddaje ob 21.00 na drugem programu TV SLO.

