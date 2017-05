Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Z matematično razlago vam pokažemo, kako bi se lahko izognili zastojem, ki redno nastajajo brez očitnega razloga. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avtomobilnost 93: Fantomski zastoji

Osemnajsta spomladanska Avtomobilnost

25. maj 2017 ob 07:07

MMC RTV SLO

V tokratni Avtomobilnosti vam s pomočjo mladih matematikov pokažemo, da obstajajo načini, kako odpraviti zastoje, ki nastanejo brez pravega razloga. Predstavimo vam sporočilo štirih strokovnih sejmov v Celju ter teste hyundai ioniqa, škode octavie in abartha 124 spider.

V prometu nastajajo zastoji iz različnih ralogov, od zoženj zaradi del na cesti, nesreč ali kakšnih drugih posebnosti. Zlasti v prometnih konicah pa nastajajo tudi takšni zastoji, ki za nastanek nimajo očitnega razloga in jim pravimo fantomski zastoji. A tudi te je mogoče razložiti. S pomočjo mladih matematikov vam pokažemo tudi, kako jih je mogoče odpraviti.

V Celju so minuli teden potekali kar štirje strokovni sejmi – logistike, tovornih vozil, servisiranja in moto opreme, ki so našteli več kot 17.400 obiskovalcev. Iz bogate obsejemske kongresne dejavnosti vam predstavimo tri glavna sporočila sporočila celjskih posvetov.

V novicah vam predstavimo glavne lastnosti nove mazde CX-5 in nove honde civic, ki sta zapeljali na slovenske ceste ter izpostavimo stranske zaščite pod prikolicami tovornjakov, ki lahko rešijo številna življenja, in Volkswagnovega športnega malčka up GTI.

Pod naš testni drobnogled pa smo tokrat vzeli tri zelo različne avtomobile. Preizkusili smo namreč hibridni hyndai ioniq, ki meče rokavico toyoti prius, prenovljeno škodo octavio v karavanski različici z odlično kombinacijo turbodizelskega stroja in dvosklopčnega menjalnika ter abarthovo različico prerojenega roadsterja 124 spider, ki je kot naročen za številne slovenske zavite ceste.

Martin Macarol