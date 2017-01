Poudarki Digitalna registrska tablica namesto pločevinaste

Poleg registrske oznake prikazuje tudi obvestila in oglase Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Iz Amerike prihaja pametna registrska tablica, ki bo morda nadomestila dobro staro pločevino. Foto: Reviver Sorodne novice Indijec za registrsko tablico odštel devet milijonov dolarjev Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bo digitalizacija zajela tudi registrske tablice?

Pametna registrska tablica

17. januar 2017 ob 08:17

San Francisco - MMC RTV SLO

Čez lužo so razvili pametno registrsko tablico, ki poleg prikaza osnovne registrske oznake ponuja kopico koristnih funkcij, od lociranja avtomobila s sistemom GPS do prikaza nujnih ali reklamnih sporočil.

Registrska tablica je verjetno edini element na avtomobilih, ki je že več kot sto let praktično nespremenjen. A zaradi kalifornijskega podjetja Reviver morda že kmalu ne bo več tako. Že letos bo namreč na ameriški trg poslalo digitalno registrsko tablico rPlate, ki v primerjavi z do zdaj znanimi tablicami prinaša kup novih funkcij. Med drugim omogoča enostavno osveževanje in nadgrajevanje prek spleta, zapisuje lokacijo avtomobila in lahko prikazuje reklamna sporočila.

Podjetje Reviver za pridobitev obvezne homologacije že več časa sodeluje s tehničnimi službami zveznih držav Arizona, Florida, Kalifornija in Teksas. Tablica rPlate ima med drugim vgrajen LTE- modul za spletno povezavo, sprejemnik signala GPS, notranji spomin in zaslon velikosti običajne registrske tablice z ZDA (30 x 15 cm), ki je viden v vseh svetlobnih razmerah.

Kopica funkcij

Med drugim omogoča preprost in cenejši način podaljšanja registracije (s prikazom veljavnosti registracije), prav tako pa rešuje vprašanje kraje tablic, saj je ta povezana s serijsko številko avtomobila in je brez njega povsem neuporabna.

Poleg tega ponuja tudi možnosti oglaševanja, ki ga lahko (medtem ko je vozilo parkirano) prodajalci izkoristijo za prikaz podatkov o avtomobilu, nakupnih pogojih ter drugih sporočil, namenjenih vsakokratnemu ciljnemu občinstvu. Še koristnejša se zdi možnost prikaza varnostnih obvestil, denimo v zvezi z vremenom in razmerami na cesti. Proizvajalec ob tem zagotavlja, da bo tablica omogočala tudi številne druge funkcije, med drugim avtomatizirano plačevanje cestnin in parkirnin.

Prototipne pametne tablice rPlate že testirajo v Kaliforniji, do konca leta pa bodo na voljo v vseh štirih prej naštetih zveznih državah, kjer je registriranih 25 odstotkov vseh vozil v ZDA. Cena še ni znana, gotovo pa ne bo dosegala vrtoglavih zneskov, ki so jih določeni posamezniki bili in verjetno še bodo pripravljeni odšteti za točno določeno klasično registrsko tablico.

Borut Fakin