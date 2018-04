Bolj mišičast, lažji in naprednejši ford focus

11. april 2018 ob 07:17

Ford je v Londonu svetu prvič uradno pokazal četrto generacijo focusa. Ta je zasnovan na novi platformi, ima nove motorje in bo prvič na voljo tudi v terensko obarvani različici.

Fordovi oblikovalci so novemu focusu namenili bolj mehke in mišičaste linije. Zahvaljujoč medosni razdalji, ki je z 2,71 metra v primerjavi s predhodnikom pridobila dobrih pet centimetrov, so skrajšali previsa, zagotovili več prostora v notranjosti ter ustvarili bolj sloko silhueto. Kombilimuzinski model meri 4,38 metra v dolžino, s čimer je za dva centimetra daljši od predhodnika, karavan pa se je s 4,67 metra dolžine potegnil kar za 11 centimetrov.

Armaturno ploščo bo pri bolje opremljenih različicah krasil 20,3-centimetrski (8-palčni) prostostoječi zaslon na dotik z vmesnikom Sync3, ki omogoča povezavo s sistemoma apple carplay in android auto. Tu pa so še drugi tehnološki priboljški, med katerimi velja omeniti projicirni zaslon head-up, dostopno točko za brezžično povezavo s spletom ter sistem za brezžično polnjenje pametnih telefonov.

Novi focus prinaša tudi zvrhan koš varnostnih in asistenčnih sistemov. Poleg sistema za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem peščev premore tudi sistem, ki za izogibanje oviri samodejno krmili. A to ni vse. Na voljo bo tudi prilagodljivi tempomat s funkcijo popolne zaustavitve in ponovnega speljevanja ter sistem, ki samodejno vzdržuje avtomobil na sredini voznega pasu, s čimer zagotavlja možnost avtonomne vožnje druge stopnje.

Tudi z izklopom valjev

Ob začetku prodaje bomo v bencinski ponudbi našli litrski trivaljnik v različicah s 63, 74 in 92 kilovati (85, 100 ali 125 KM) ter 1,5-litrski štirivaljnik v različicah s 110 ali 134 kilovati (150 ali 182 KM). Za zmanjšanje porabe in izpustov je litrski motor opremljen s sistemom za izklop enega valja. Dizelske barve bosta branila 1,5-litrski stroj s 70 ali 88 kilovati (95 ali 120 KM) ter dvolitrski, ki zmore 110 kilovatov. Pri močnejših motorjih bo ob serijskih šeststopenjskih menjalnikih na voljo osemstopenjska avtomatika. Zahvaljujoč zasnovi z novo platformo C2 je avtomobil za 88 kilogramov lažji od predhodnika ter zato približno za 10 odstotkov varčnejši.

Novi focus bo na voljo v dobro opremljeni izvedbi titanium, razkošni vignale, bolj dinamični ST-line, tako kot pri fiesti pa bo prvič na izbiro tudi terensko naravnana različica active s posebnimi zaščitami in povečano oddaljenostjo karoserije od tal.

V prodajne salone bo prispel že to poletje.

