Bosch in Sony razvijata elektronske oči avtonomnih avtomobilov

Skupni razvoj tehnologij

6. junij 2017 ob 09:37

Stuttgart, Tokio - MMC RTV SLO

Velikana na področju elektronike sta združila moči za izboljšanje video tipal in sistemov za avtonomno vožnjo.

Vse več podjetji se ukvarja z razvojem sistemov za avtonomno vožnjo. Med temi je tudi vodilni svetovni proizvajalec avtomobilskih komponent Bosch, ki je za razvoj sistemov za samovozeče avtomobile združil moči z velikanom Sony Semiconductor Solutions. S kupnim znanjem podjetji razvijata inovativna video tipala za sisteme za pomoč vozniku ter za avtonomno vožnjo.

Pomembna je svetloba

Spremembe vremenskih razmer in zmanjšana vidljivost predstavljajo velik izziv ne le za človeško oko, temveč tudi za video tipala, ki so ključna za delovanje asistenčnih sistemov ter sistemov za avtonomno vožnjo. Zato Bosch in Sony Semiconductor Solutions skupaj razvijata napredno tehnologijo za kamere, ki bodo avtomobilom omogočale prepoznavanje in izmenjavo podatkov z okolico tudi ob slabi vidljivosti. Video tipala skupaj z radarskimi in ultrazvočnimi tipali namreč predstavljajo čutila oziroma elektronske oči sodobnih avtomobilov.

Pri snovanju sistemov za pomoč vozniku, kot so sistem za samodejno zaviranje v sili, opozarjanje na menjavo voznega pasu in prepoznavanje prometnih znakov imajo kamere vse večjo vlogo. Video tipala prepoznavajo okolico in predmete, posnetki, ki jih zajemajo pa vključujejo ogromno količino podatkov. Bosch že več let proizvaja mono in stereo video tipala, ki zagotavljajo 360-stopinjski pogled.

V prihodnosti bodo video tipala imela ključno vlogo med elementi, ki bodo omogočali avtonomno vožnjo. Zato so potrebne kamere, katerih delovanje je zanesljivo v različnih svetlobnih pogojih ter se znajo hitro prilagajati spremembam le-teh. Le tako bo mogoče zagotoviti varno vožnjo tudi v slabših pogojih ter ob prisotnosti številnih ovir v prometu.

Martin Macarol