Duster je na ceste zapelja v času, ko je bilo že povsem potrjeno, da si tudi v bogati zahodni Evropi želimo preproste, tehnično zanesljive in cenovno korektne avtomobile. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak Kot nam je zatrdil Dacijin direktor marketinga Mathieu Gallipeau, je pri odločevanju, katera tehnologija bo na voljo v Daciijinih modelih, ključno predvsem dejstvo, ali je izbrana tehnika resnično dodobra preizkušena in tako močno uveljavljena, da jo lahko ponudijo po sprejemljivi ceni. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak Po novem duster ponuja tudi elektronski sistem za počasno in kontrolirano spuščanje po blatnih / zasneženih klancih. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak Tehnologija, ki je končno postala dovolj zrela za Dacijine kupce, je recimo po novem tudi brezstični ključ, torej znana Renaultova kartica. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Dacia duster: ob še boljših terenskih lastnostih tudi vsakdanje prijazen

Nova generacija, prva vožnja

10. januar 2018 ob 07:46

Atene; Grčija - MMC RTV SLO

Ko se je francoski Renault odločil, da bo iz znamke avtomobilov, ki ima svoj sedež v dolini sredi romunskih gora, je marsikdo zmajeval z glavo. Kjer se je ta znamka prodajala, je bila znana po slabih, nezanesljivih avtih, zunaj komunističnih meja pa sploh ni bila znana. A niti Renaultovih šefi, ki so sprejeli to vizionarsko odločitev si niso mislili, da bo Dacia tako zelo uspešna zgodba. In zdaj, ko gledamo nazaj, vidimo, da je točka preloma za Dacio pomenil prav duster.

Prišel je v času, ko je bilo že povsem potrjeno, da si tudi v bogati zahodni Evropi želimo preproste, tehnično zanesljive in cenovno korektne avtomobile. Pokazalo se je, da dacie ne izbirajo samo tisti, ki si avtomobil komaj privoščijo, ampak tudi ustrezno premožnejši kupci, ki pa svojega težko prisluženega denarja ne želijo porabiti za marketing in razne fancy trendovske ideje, pripravljeni so plačati izključno za uporabne tehnikalije. Teh pa mora biti kar največ, kar pripravljeni so porabiti nekaj tistega denaraja, ki so ga z nižjo cena avta privarčevali, a le če je to smotrno.

Kot nam je zatrdil Dacijin direktor marketinga Mathieu Gallipeau, je pri odločevanju, katera tehnologija bo na voljo v Daciijinih modelih, ključno predvsem dejstvo, ali je izbrana tehnika resnično dodobra preizkušena in tako močno uveljavljena, da jo lahko ponudijo po sprejemljivi ceni. Dacia tako ne bo nikoli ponudila najsodobnejše opreme, na dejstvo, da so s takšnimi odločitvami vedno vsaj tri leta za konkurenco, pa so v Parizu ponosni, saj s tem kažejo odgovornost oziroma spoštovanje do svojih kupcev.

In tehnologija, ki je končno postala dovolj zrela za Dacijine kupce, je recimo po novem tudi brezstični ključ, torej znana Renaultova kartica. Primer, kako skrbno Francozi tehtajo odločitve o novi opremi so recimo tudi kamere za pogled okoli vozila - pokažejo vam vse, okoli vozila, ne ponudijo pa simulacije pogleda na avto s ptičje perspektive, kot je to recimo na voljo pri nissanih in renaultih. Kako koristna so te kamere, smo se recimo lahko zelo dobro prepričali na terenskem poligonu, ki so ga za nas pripravili v kamnolomu marmorja v bližini Aten.

Odlične terenske lastnosti so sicer dusterjev močan adut in nanj trgovci močno računajo. Kot dokaz, kako suvereno dusterji plezajo, Dacia po vsem svetu sodeluje z raznimi organizacijami, ki svoje avtomobile zares intenzivno uporabljajo, v Sloveniji recimo sodelujejo z gorsko reševalno službo. Po novem bodo ti terenski strokovnajki v dusterjih lahko vklapljali tudi elektronski sistem za počasno in kontrolirano spuščanje po blatnih / zasneženih klancih. Štirikolesni pogon sta sicer doslej izbrali dobri dve tretjini vseh kupcev, zagotovo tudi zato, ker je zaradi nizke cene dosegljiv.

Terenskost je seveda ena dusterjevih bistvenih značilnosti, zato je bilo nujno, da je duster druge generacije ostal vizualno izredno podoben svojemu kultnemu prvencu. In to čeprav so enaki predhodniku ostali le motorji, pa še pri teh so na voljo nove kombinacije, na primer dvosklopčni avtomatski menjalnik, ki ga toplo priporočamo.

A ker je koncentracija kupcev SUV-jev tega cenovnega razreda najvišja, pa je še bolj pomembno, da je udobje dusterjeve kabine zdaj že skoraj na nivoju ne-nizkocevnih tekmecev. In naj ob tem dodamo, da je položaj za volanom zdaj veliko bolj prilagodljiv, volanski obroč se recimo pomika tudi po osi, s čimer duster postaja zanimiv tudi za tiste, ki doslej v dusterju niso mogli najti pravilnega položaja.

Ključni tehnični podatki:

dolžina: 4,34 m

medosna razdalja: 2,67 m,

vstopni kot: 30 stopinj,

izstopni kot: 34 stopinje,

oddaljenost od tal: 21 cm

obračalni krog: 10,2 m

prtljažnik: 445 l

Bencinske različice:

SCe 115 (1,6 4-valjni, 84 kW, prednji pogon, 5-stopenjski ročni menjalnik)

SCe 115 LPG (1,6 4-valjni, 84 kW, prednji pogon, 5-stopenjski ročni menjalnik) - pogon na plin

SCe 115 4x4 (1,6 4-valjni, 84 kW, 4-kolesni pogon, 5-stopenjski ročni menjalnik)

TCe 125 (1,2 4-valjni turbo, 92 kW, prednji pogon, 6-stopenjski ročni menjalnik)

TCe 125 4x4 (1,2 4-valjni turbo, 92 kW, 4-kolesni pogon, 6-stopenjski ročni menjalnik)

Dizelske različice

dCi 90 (1,5 4-valjni, 66 kW, prednji pogon, 6-stopenjski ročni menjalnik)

dCi 110 (1,5 4-valjni, 66 kW, prednji pogon, 6-stopenjski ročni menjalnik)

dCi 100 EDC (1,5 4-valjni, 66 kW, prednji pogon, 6-stopenjski samodejni menjalnik)

dCi 110 4x4 (1,5 4-valjni, 66 kW, 4-kolesni pogon, 6-stopenjski ročni menjalnik)

Miha Merljak