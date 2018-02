Poudarki Kombilimuzine tržno niso več množično zanimive, zato je civic postal petvratni kupe

Turbo polnilnik zelo koristi na slovenskih podeželskih cestah

Bencinski motor je zmogljiv in varčen

Civic je bil vselej priljubljen pri cestnih divjakih in podobnih ljubiteljih agresivno napimpanih avtov - športnost je imel civic v svojem značaju že vseh preteklih devet generacij. Foto: Boštjan Podlogar Kljub delinkventni obliki je ohranil vsakdanjo uporabnost. Foto: Boštjan Podlogar Civic je moderen avto z moderno opremo, edino, kar smo pogrešali, je bil avtomatski menjalnik - ta namreč postaja standard pri modernih avtomobilih. Foto: Boštjan Podlogar

Honda civic 1,5 turbo: športni klasik

Test nove generacije

14. februar 2018 ob 07:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Japonci so zanimiv narod, sploh na inženirskem področju. Niso vedno prvi, so pa vedno prvi, ki dojamejo širšo sliko. Vnasprotju z mnogimi je njim takoj jasno, kaj bo neka nova ideja potegnila za sabo. In to nam dokazuje civic desete generacije.

To namreč ni prvi petvratni kupe, je pa Honda prva avtomobilska znamka, ki je v golfovem razredu - torej v poslovnem smislu ključnem razredu - klasično kombilimuzino zamenjala s kupejem!

Sama po sebi je ideja pravzaprav logična, saj je zgolj odgovor na to, kar narekujejo prodajne številke: klasiki so izgubili svojo klientelo, danes si večina želi izključno SUV-je, edini, ki še vztrajajo pri nizkem položaju za volanom, pa hočejo, da je njihov avtomobil videti športno, divje, drzno!

Medtem ko si konkurenčne znamke tako drastičnega ukrepa ne upajo izvesti, pa se je Hondi ta korak zdel razmeroma lahek, kajti civic je bil vselej priljubljen pri cestnih divjakih in podobnih ljubiteljih agresivno napimpanih avtov - športnost je imel civic v svojem značaju že vseh preteklih devet generacij.

Je pa ravno zato nadvse pohvalno, da je novi civic kljub tej delinkventni obliki ohranil vse tisto, kar morajo klasiki ponuditi. To je vsakdanjo uporabnost, se pravi velik prtljažnik, številne predale v kabini, pa tudi vsesplošno udobje, vsaj za vse, ki so nižji od 175 centimetrov, višjerasli bodo recimo zadaj dosegli strop.

A vsekakor je nedvoumno. Bistvo desetega civica ni samo oblika, za katero vsak misli, da gre za Type-R. Ne, še bolj kot do zdaj je prisoten športen karakter. Lega je resnično izvrstna, volan pa nadpovprečno direkten, kar se resnično izkaže med "ovinkarjenjem" po praznih slovenskih podeželskih cestah.

In tu je tudi bencinski motor, ki noče več cviliti v ultra visokih vrtljajih, ampak nudi tisto, kar nam med športno vožnjo po Sloveniji dejansko pride veliko bolj prav: če je bilo namreč pri tistih slavnih VTEC-ih treba za vsako figo prestaviti v drugo ali celo prvo prestavo, da je avto dobil tiste opevane športne vrtljaje, turbo zdaj poskrbi, da civic suvereno povleče iz slovensko zaprtih ovinkov že iz najnižjih vrtljajev.

Ob tem pa Honda svoj know how motoroznanstva dokaže tudi v zelo sprejemljivi porabi, sploh ko upoštevamo, da govorimo o 132 kilovatov močnem bencinskem turbu - zlahka se namreč dinamično vozite s porabo manj kot sedem litrov.

In na koncu si Honda zasluži pohvalo tudi zaradi cenikov, civic namreč že v serijski opremi ponuja napredne asistenčne sisteme, kot na primer aktivni tempomat ter seveda tudi opozorilo pred naletom in pomoč pri ohranjanju na voznem pasu. Moderen avto, moderna oprema torej, edino, kar smo pogrešali, je bil avtomatski menjalnik - ta namreč postaja standard pri modernih avtih.

Ključni tehnični podatki:

dolžina: 4,51 m, medosna razdalja: 2,7 m, oddaljenost od tal: 11 cm, obračalni krog: 11,8 m, prtljažnik: 420 l; masa: 1307 kg, 1,5-litrski 4-valjni bencinski turbo motor, moč: 134 kW, navor: 240 Nm, 6-stopenjski ročni menjalnik, pogon na prednji kolesi; poraba: 5,8 l/100 km; izpusti CO2: 133 g/km; cena osnovnega vozila: 21.490 EUR, cena na mesec po 5 letih, pri 15.000 km/leto: 428 EUR

Miha Merljak