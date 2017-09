Honda pripravlja privlačni električni kupe

Koncept električnega športnega avtomobila

30. september 2017 ob 09:21

Tokio - MMC RTV SLO

Honda bo na avtomobilskem salonu v Tokiu predstavila koncept električnega športnega avtomobila. Ta bo zasnovan na enaki platformi kot koncept urban EV, ki smo ga videli v Frankfurtu.

Honda je objavila skico, ki razkriva kupejevsko linijo z zaobljenimi blatniki in dolgim pokrovom motorja v slogu kupeja S600 iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Pravokotne zadnje luči imajo enako grafiko kot pri konceptu urban EV, ki je prvič nastopil v Frankfurtu in napoveduje Hondino usmeritev na področje električnih modelov. Ob tem pri Hondi navajajo, da bosta avtomobila zasnovana na isti platformi.

Brez elektrike ne gre

Tako kot ostali proizvajalci tudi Honda vstopa v svetovno električno tekmo zato, da bi zadostila vse bolj strogim emisijskim standardom. Za kitajski trg razvijajo električni model, ki bo nared prihodnje leto, medtem ko sta najnovejša koncepta del posebne linije električnih modelov za Evropo in druge trge za leto 2019.

Japonski poslovni dnevnik Nikkei je ta teden poročal, da Honda, ki je bila do nedavnega skeptična do električnih avtomobilov, razvija posebno platformo za električna vozila, na kateri bodo lahko sloneli različni modeli, od kompaktnih modelov do športnih terencev. Pred kratkim sta tudi njena tekmeca Toyota in Mazda objavila, da bosta skupaj razvijala novo platformo za električna vozila, ki bo zajemala vse od najmanjših mestnih avtomobilov, do lahkih gospodarskih vozil.

Električna čustva

Športni električni koncept naj bi združeval zmogljivosti električnega pogonskega sklopa in umetno inteligenco v kompaktni obliki. O njem pri Hondi pravijo, da se bo predstavil s prijaznim sprednjim delom, ki se poda vsakemu življenjskemu slogu, zahvaljujoč slokim in privlačnim površinam pa gre za športni avtomobil nove generacije, s katerim bodo lastniki takoj spletli čustveno vez.

Električni kupe bo predstavljen na avtomobilskem salonu v Tokiu, kjer bo Honda prvič na japonskih tleh predstavila tudi koncept urban EV.

Martin Macarol