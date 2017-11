Poudarki Že 26. izbor Slovenskega avta leta

Izbor petih finalistov do 18. decembra

Izglasujte Slovenski avto leta 2018

18. november 2017 ob 15:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leto je naokoli, ponovno je prišel čas, da določimo kateri izmed avtomobilov, ki so v poslavljajočem se letu zapeljali na slovenske ceste, si zasluži lovoriko Slovenski avto leta 2018.

Že 26. po vrsti bo, konkurenca pa je letos dokaj velika, kar 36 novih modelov je letos na seznamu, seved pa naj spomnimo, da je pogoj za uvrstitev v finale vsaj 25 registriranih avtomobilov.

V izboru sodelujete bralci, gledalci, poslušalci ter seveda novinarji sedmih sodelujočih medijskih hiš in sicer Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski Dnevnik, Večer, Avto Magazin, Siol.net ter seveda naša hiša z redakcijama Avtomobilsko-prometne minute Vala 202 in Avtomobilnost.

Do 18. decembra poteka določanje petih finalistov z glasovanjem prek spodnje glasovnice, v januarju pa bomo novinarji dodali še svoje glasove in določili, na kateri model bodo trgovci leta 2018 lepili nalepke z zeleno črnim logotipom.

Naj vas h glasovanju povabimo tudi s privlačnimi nagradami - da bo vaš avtomobil dalj časa ohranjal svoj lesk in s tem višjo vrednost vam Juvi Koch Chemie podarja komplet profesionalne avtokozmetike. Da se boste v vseh vremenskih pogojih vozili varno, je druga nagrada komplet visokokakovostnih pnevmatik znamke Bridgestone. Glavna nagrada pa je tokrat Garminov VIRB 360, 360-stopinjska kamera, po mnenju profesionalcev ena najboljših akcijskih kamer ta hip.

Preberite podrobna pravila izbora, med pmembnejšimi dejstvi pa je recimo to, da lahko glasujete vsak teden, a seveda zgolj enkrat.

Preden seveda izpolnete spodnjo glasovnico, vas vabimo k temeljitem premisleku, kateri avto si dejansko zasluži ta laskavi naslov - za avto leta namreč ni dovolj, da je v vseh pogledih odličen, mora biti tudi izreden! Naj vam pri izbiri pomaga spodnja galerija.

Avtomobilnost