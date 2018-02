Kakšno razliko na vozilu pomenijo odlične zimske pnevmatike?

17. februar 2018

Finska

Ko vremenoslovci napovedo možnost sneženja in prihod hladnega vremena, se po navadi pred začetkom zime povpraševanje po pnevmatikah poveča za 100 odstotkov. Za nakup pnevmatike se po izkušnjah vulkanizerjev pogosteje odločamo glede na ceno, in ne kakovost pnevmatike in priporočilo proizvajalca vozila. Odpravili smo se na sever Evrope, da bi se prepričali, zakaj izbrati dražjo premium pnevmatiko, in ne poceni zimske gume.

Tehnološki napredek je neločljivo povezan s preizkušanjem. Preizkušanje, evalvacija pridobljenih podatkov, ponovno testiranje, primerjanje z drugimi podatki in ponovno testiranje. Zelo pomembno pa je, da so pogoji v laboratoriju skozi čim daljše časovno obdobje kar se da podobni. Ekstremno nizke, stabilne temperature, in vozna podlaga s slabim oprijemom so idealen laboratorij za preizkušanje posameznih delov avtomobila, še posebej podvozja, krmilnega mehanizma in asistenčnih sistemov ter seveda kombinacije vsega skupaj. "Testiranja tukaj pa vsekakor niso poceni, za nameček pa zahtevajo veliko časa. Zato tukaj najdemo le podjetja iz tehnološkega vrha. V soseščini so testirali Porsche, Audi, VW, na drugem koncu Mercedes z AMG," v uvodu razloži Andrej Brglez, avtor oddaje Avtomobilnost, ki se je v okviru oddaje udeležil zimskega testiranja zimskih pnevmatik, ki jih na severu Finske izvaja Goodyear.

Dobra pnevmatika je uravnotežena pnevmatika

"Zanimivo pa je, da je tu zelo malo gumarjev, pravzaprav le peščica tistih, ki sodijo v vrh inovatorjev v gumarski industriji. Med te zagotovo sodi Goodyear. Ta stik s podlago išče že 120 let," pravi Brglez, ki se je pogovarjal z vodjo razvoja za nove zimske pnevmatike pri Goodyearu Joachim Meis.

Kaj neko zimsko pnevmatiko naredi boljšo od druge zimske pnevmatike? "Osredotočeni smo na razvoj novih tehnologij in testiranje na cestah. Tako smo lahko razvili in izdelali pnevmatiko, ki je uravnotežena in je kos vsem zimskim razmeram na cestah, tako vožnji po ledenih kot zasneženih površinah. Zimska guma pa se mora obnašati dobro tudi na suhi cesti ob nizkih temperaturah ali temperaturah nad 0 stopinj Celzija. Guma se mora odzivati primerno v vseh pogojih, ali zaviramo, pospešujemo, se vzpenjamo po cesti, se izogibamo oviri na cesti, oprijem mora biti vedno zagotovljen," pravi Meis.

Kot v kuhinji

Pri razvoju pnevmatik Goodyearjevi razvojni inženirji primerjajo medsebojna delovanja približno 25 ključnih sestavin. Razmerja med njimi pa ključno vplivajo na lastnosti gume. In s tem seveda tudi na odzivanje avtomobila na cesti. "Vse skupaj lahko primerjamo s kuhanjem. In v resnici gre za kuhanje. Procesu zlitja gumene snovi v proizvodnji pravijo kuhanje gumene zmesi. Več začimb, kot jih dodajo, drugačna je jed," pravi Brglez. Potem je tu še cela znanost dizajna tekalne površine in zgradba dezena. Ta mora omogočati dober oprijem na snegu, čiščenje plundre in odvajanje vode. Ne pozabimo, stik z vozno podlago je velik za eno dlan.

Ko je tekalna površina, in s tem prostor, kjer lahko nastane stik, z asfaltom, plundro, snegom, vodo, tako majhna, je seveda ključno, da lahko kakovostna gumena zmes tudi v resnici zagrabi podlago, po kateri vozi. Zato imajo vsaka zareza, vsak blok in vsak kanal svojo funkcijo. Vsaka zareza opravlja svojo nalogo pri različnih obremenitvah. Predvsem pri pospeških, pojemkih in pri bočnih obremenitvah.

Posebne pnevmatike za športne terence

Prav to testirajo na Finskem, torej kako se vsaka izmed zarez pri različnih obremenitvah na snegu odziva. Prav pri tem pa nastane ključna razlika med pnevmatiko, razvito za osebne avtomobile, limuzine, karavane, kupeje, in tisto pnevmatiko, ki je bila razvita še posebej za športne terence.

"Športni terenci imajo težišče postavljeno nekoliko višje in so tudi nekoliko težji. Zato sile na pnevmatiko, še posebej pri zaviranju in zavijanju, delujejo drugače. Zato sta tudi dezen in gumena zmes drugačni," pojasni sogovornik in dodaja, da so se morale v zadnjih letih tako kot trg vozil 4x4 razviti tudi pnevmatike za ta vozila. Če so prej vozila s štirikolesnim pogonom pogosto povezovali s surovimi terenci, ki so morali premagati visoko vodo, skalnate ceste in blato, pa so danes to vozila, ki večino časa vozijo po običajnih cestah, pravega terena večina nikoli ne vidi.

Uporabniki športnih terencev ali križancev vse pogosteje iščejo lastnosti, ki jih imajo gume na limuzini, karavanu, razvijalci pa opažajo tudi, da ima veliko voznikov teh velikih in od tal bolj odmaknjenih vozil prav zaradi občutka varnosti in boljše preglednosti, ki jih prinašajo, občutek, da lahko vozijo hitreje zaradi pogona 4x4 tudi v slabih vremenskih pogojih. A tudi štirikolesni pogon ni vsemogočen, še posebej, če na avtomobilu ni dobra in za to vrsto vozila ustrezna pnevmatika. "Svojo paleto pnevmatik prilagajamo zahtevam novih usmeritev v avtomobilski industriji. Imamo posebne različice gum za suve, ki so težji, imajo višje težišče. Prav zato voznikom terencev priporočam izbiro premium gume, namenjene tem vozilom, ki zagotavlja kratko zaviranje v kritični situaciji."

Dizajn pnevmatik za suve prilagajajo obvladovanju večjih sil. Nagibanje vozila je večje, sile na gumo so večje, zato mora biti guma ojačana. In še nekaj omenja sogovornik, ko kupujete pnevmatike za svoje vozilo, preverite priporočilo proizvajalca vozila, katere znamke pnevmatike priporoča za posamezen tip vozila. Gumarji pri razvoju pnevmatik pogosto tesno sodelujejo s proizvajalcem avtomobilov.

Če je zunaj -20 stopinj Celzija, če pod nogami romantično škripa, če vidite otroke, ki v šolo tečejo na tekaških smučeh, njihovi starši pa gredo v službo s pomočjo vleke haskijev ali z motornimi sanmi, potem je jasno, da smo bili 300 kilometrov nad arktično črto, le kakšnih 150 kilometrov od Nordkappa in konca Evrope, v deželi prav posebnega testiranja. Poglejte, kaj smo v Avtomobilnosti posneli v deželi Božička.

