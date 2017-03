Kia z novim hibridnim karavanom

Zvezde avtomobilskega salona v Ženevi

13. marec 2017 ob 07:08

Ženeva - MMC RTV SLO

Kia je po limuzini predstavila tudi karavansko optimo sportswagon s priključno hibridnim pogonom PHEV. Na elektriko lahko prevozi 60 kilometrov, poraba goriva pa znaša le 1,4 litra na 100 kilometrov.

Novi karavan je prevzel hibridni sklop od limizune. Avtomobil ima poleg dvolitrskega bencinskega motorja s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom vgrajen electromotor s 50 kilovati (68 KM). Ta črpa energijo iz baterije z litijemi polimeri z zmogljivostjo 11,26 kilovatne ure, sistemska moč pa znaša 151 kilovatov (205 KM).

To karavanu prinaša solidne zmogljivosti, o čemer pričata pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v manj kot desetih sekundah in končna hitrost, ki znaša 190 kilometrov uro.

Manj prostora zaradi baterij

Le na elektriko lahko lahko prevozi do 60 kilometrov, skupna poraba goriva pa znaša 1,4 litra na 100 prevoženih kilometrov. Vgrajeno ima zmogljivejšo baterijo kot limuzina (9,8 kWh), kar prinaša večji doseg, a tudi nekoliko daljši čas polnjenja. Hibridni sklop pa zaradi namestitve baterij vpliva na velikost prtljažnika. Ta pri klasičnem karavanu meri 552 litrov, pri hibridu pa le 440 litrov.

Bogata serijska oprema vključuje multimedijsko napravo z 20,3-centimetrskim (8-palčnim) zaslonom na dotik, povezljivostjo s sistemi Apple CarPlay in Android Auto ter navigacijsko napravo TomTom z informacijami o stanju v prometu in radarjih v realnem času.

Kia je novo karavansko optimo s priključno hibridnim sklopom premierno predstavila na avtomobilskem salonu v Ženevi, v evropske prodajne salone pa bo prispela že letos poleti.

Martin Macarol