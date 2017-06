Korejsko orožje za boj v segmentu kompaktnih križancev

Hyundai kona

14. junij 2017 ob 17:44

Milano - MMC RTV SLO

Hyundai je svetu pokazal svojega težko pričakovanega kompaktnega križanca z imenom kona. Ta se bo na trgu spopadel z bojevitimi tekmeci, kot so nissan juke, toyota C-HR, honda HR-V in jeep renegade. V Evropi bo na voljo proti koncu letošnjega leta.

Križanec z robustnim videzom, ki nakazuje terensko naravnanost s spodnjim delom odbijačev in obrobami blatnikov v temni plastiki, je zasnovan na novi platformi, ki si jo bo delil s pred kratkim napovedano kio stonic. V dolžino meri 4,17 metra, kar je primerljivo z Renaultovim capturjem, pri čemer pa je z 1,8 metra širine precej širši. Ob tem seže 1,55 metra v višino, njegovo medosje pa meri 2,6 metra.

Notranjost z malo robustnejšo noto povzema linije, ki smo jih prvič videli pri novem i30, vključno z lebdečim zaslonom na vrhu sredinske konzole. Multimedijska naprava podpira sistema Android Auto in Apple CarPlay ter 4G-povezljivost. Med tehnološkimi sladkorčki pa velja omeniti tudi projekcijski zaslon (HUD) s projekcijo na zložljivo prozorno ploščico in sistem za brezžično polnjenje pametnih telefonov.

Tudi s štirikolesnim pogonom

Za evropske kupce bosta sprva na voljo litrski trivaljni turbobencinar z 88 kilovati (120 KM) in 1,6-litrski, prav tako prisilno polnjeni, štirivaljnik s 130 kilovati (177 KM) v kombinaciji z dvosklopčnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom. Motorno ponudbo bo pozneje dopolnil 1,6-litrski turbodizelski stroj.

Nabor varnostne opreme vključuje sistem za samodejno zaviranje v sili, sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu, samodejno preklapljanje med dolgim in zasenčenim snopom žarometov in sistem za nadzor zbranosti voznika. Ti sistemi delujejo s pomočjo kamere in radarja, ki omogoča tudi nadzor nad dogajanjem v mrtvem kotu in zaznavanje prečnega prometa pri vzvratni vožnji.

Pred širšim občinstvom bo prvič nastopil septembra na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, prodaja pa bo stekla kmalu za tem.

Martin Macarol