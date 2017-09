Nabriti karavan

Opek insignia GSi

14. september 2017 ob 06:56

Rü,Rüsselsheim - MMC RTV SLO,

Opel je športno izvedbo GSi namenil tudi karavanski insignii. Ta poleg prostorne notranjosti prinaša športno podvozje in štirikolesni pogon, na voljo pa bo z bencinskim ali dizelskim motorjem.

Opel želi dokazati, da je lahko tudi družinski karavan športen, zato je zanj izbral najmočnejši dizelski motor v ponudbi ter dvolitrski turbobencinar s 191 kilovati (260 KM). Poleg tega mu je namenil športen videz in športno podvozje ob prostornosti, ki lahko zadovolji potrebe petčlanske družine.

Dva njamočnejša motorja

Dvolitrski turbodizel s pomočjo dveh turbopuhal razvije 154 kilovatov (210 KM) ter 480 Nm navora pri 1.500 vrtljajih. Moč se prenaša na vsa štiri kolesa prek samodejnega osemstopenjskega menjalnika z obvolanskima prestavnima ročicama. Za vse, ki prisegajo na bencinarje pa je na voljo prisilno polnjeni štirivaljnik s 191 kilovati (260 KM) ter 400 Nm navora med 2.500 in 4.000 vrtljaji na minuto.

Za dobro lego in oprijem na cesti skrbijo prilagodljivo podvozje FlexRide z voznimi načini Standard, Tour, Sport in Competition, štirikolesni pogon Twinster z nadzorom vektorjev navora ter športne vzmeti in posebni blažilniki. Poleg tega so tu aerodinamični dodatki s posebnimi režami za zrak, zavore znamke Brembo in 20-palčna platišča, obuta v pnevmatike michelin pilot sport 4 S.

Kabina je enako prostorna kot pri običajnih različicah, kar pomeni, da ponuja udobje za pet potnikov, v zadku pa od 560 do 1.665 litrov prostora za prtljago. Poleg tega pa oznaka GSi prinaša tudi športna sprednja sedeža z integriranim vzglavnikom, certifikatom AGR, gretjem in hlajenjem ter funkcijo masaže.

V serijski opremi bomo našli tudi multimedijsko napravo Intellilink s povezljivostjo s sistemoma Android Auto in Apple CarPlay ter seveda On Star in vsi asistenčni sistemi, ki so na voljo za bolj običajne različice insignie.

Martin Macarol