Nova hibridna panamera je trenutno najzmogljivejši porsche

Porsche panamera turbo S E-hybrid

24. februar 2017 ob 13:33

Stuttgart - MMC RTV SLO

Porsche je razkril tehnične podatke nove hibridne panamere. Ta s kombinacijo osemvaljnika in elektromotorja zmore 500 kilovatov (680 KM) in se izstreli do stotice v 3,4 sekunde.

Hibridna različica panamere turbo S se bo tako po novem uvrstila na vrh hišne ponudbe. Za izjemne zmogljivosti so ji namesto V6 motorja s 340 kilovati (462 KM) namenili V8, ki s pomočjo dveh turbopuhal razvije 404 kilovate (550 KM). Slednjemu pomaga elektromotor s 100 kilovati (136 KM), ki prispeva k skupni moči 500 kilovatov (680 KM) in 850 Nm navora. To omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 3,4 sekunde ter končno hitrost 310 kilometrov na uro. Za primerjavo, model 911 GT3 RS do stotice potrebuje le desetinko sekunde manj.

Ob tem besni hibrid v mešanem ciklu porabi le 2,9 litra bencina na 100 kilometrov in izpusti 66 gramov CO2 na kilometer. Poleg tega lahko prevozi do 50 kilometrov zgolj na elektriko. Elektromotor črpa moč iz litij-ionske baterije z zmogljivostjo 14,1 kilovatne ure. Prek domače vtičnice jo je mogoče napolniti v šestih urah, z opcijskim polnilnikom z zmogljivostjo 7,2 kilovata (32 A) pa polnjenje traja le 2,4 ure.

Hibridna panamera turbo bo na voljo v običajni ter podaljšani izvedbi, ki prinaša za 150 milimetrov večjo medosno razdaljo.

Vrhunska oprema

Serijska oprema bo med drugim vključevala 21-palčna platišča iz lahke litine, zavore iz keramičnega kompozita, sistem Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) s sistemom za uravnavanje vektorjev navora Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), krmilni sistem Power Steering Plus, paket Sport Chrono ter prilagodljivo zračno vzmetenje. Kupci podaljšane različice pa bodo dobili tudi štirikolesno krmiljenje, v osmih smereh nastavljiva zadnja sedeža ter štiripodročnio klimatsko napravo.

Če odmislimo model 918 spyder, ki ni več v proizvodnji, je nova hibridna panamera trenutno najzmogljivejši model v Porschejevi ponudbi. Nemci jo bodo prvič postavili na ogled že na začetku marca na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Martin Macarol