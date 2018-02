Osvežitev za najbolj prodajani mercedes

Mercedes-Benz razred C

19. februar 2018 ob 07:05

Stuttgart - MMC RTV SLO

Razred C četrte generacije je bil s 415 tisoč prodanimi primerki lani najbolje prodajani Mercedesov model. Da bi se ta uspešna gibanja nadaljevala, so v Stuttgartu štiri leta po predstavitvi zanj pripravili prenovo.

Zunanjosti so namenili nova odbijača in rahlo preoblikovano masko. Oblika žarometov je enaka kot pri modelu pred prenovo, pri čemer so jim z novo notranjostjo zagotovili sodobnejši videz. Za doplačilo bodo na voljo tudi prilagodljivi žarometi Multibeam, ki glede na razmere samodejno prilagajajo svetlobni snop. Novi sta tudi srebrna barva mojave in zelena emerald.

Serijska oprema po novem vključuje brezstični ključ, za doplačilo pa si bo mogoče omisliti nove električno nastavljive sedeže s funkcijo masaže. Ti spadajo v paket Energizing, ki glede na razpoloženje potnikov in voznika spreminja ambientalno osvetlitev, masažo sedežev, delovanje klimatske naprave in dišave.

Največja novost v notranjosti je digitalna instrumenta plošča. Gre za opcijski dodatek, pri katerem klasične merilnike nadomesti 31,2-centimetrski (12,3-palčni) barvni zaslon, ki omogoča različne prikaze. Nov je tudi zaslon multimedijske naprave na vrhu sredinske konzole, ki lahko meri 17,8 ali 26 centimetrov (7 ali 10,25 palca). Volanski obroč je dobil gumbe, občutljive na dotik v slogu novega razreda A, na voljo pa bo tudi glasovno upravljanje.

Tehnologija iz razreda S

Prenovljeni razred C se pohvali tudi z varnostnimi in asistenčnimi sistemi, ki jih je prevzel od zastavonoše razreda S. Tu velja omeniti zlasti prilagodljivi tempomat, ki deluje na podlagi podatkov navigacijske naprave in samodejno upočasni pred križiščem. Med dodatki bomo našli tudi sistem za samodejno menjavo voznega pasu, ki se sproži z vklopom smernika ter samodejno zaviranje v sili, ki z blagim premikom volanskega obroča vozniku nakaže, v katero smer naj zavije zato, da bi se izognil oviri.

Glede motorne palete so bili v Stuttgartu precej skopi z informacijami, jasno pa je, da bo ta poleg bencinskih in dizelskih različic vključevala tudi priključno hibridne izvedenke.

Martin Macarol