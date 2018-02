Pred kitajsko premiero

Volkswagen touareg

12. februar 2018 ob 06:47

Wolfsburg - MMC RTV SLO

Tretja generacija Vokswagnovega luksuznega športnega terenca touareg je že skoraj nared. Premiero bo doživela 23. marca na Kitajskem.

Volkswagen draži s skico tretje generacije svojega velikega športnega terenca, ki ga ne bo predstavil v v Ženevi, kot je marsikdo pomislil, temveč nekaj tednov pozneje v Pekingu na Kitajskem, ki predstavlja največji avtomobilski trg na svetu.

Novinca, ki je nastal pod roko šefa Volkswagnovega oblikovanja, Klausa Bischoffa, odlikujejo elegantne in drzne poteze, ki smo jih spoznali z arteonom. Avtomobil bo ohranil impozantne zunanje mere, pri čemer pogled s strani razkriva bolj sloko silhueto kot pri predhodniku.

Med lastnostmi, ki so jih možje iz Wolfsburga razkrili do zdaj, velja omeniti novo digitalno instrumentno ploščo innovision cockpit z enim večjih zaslonov v svojem razredu, zračno vzmetenje ter štirikolesno krmiljenje.

Za osnovo novega modela so vzeli platformo MLB evo, na kateri so zasnovani tudi koncernski modeli audi Q7, bentley bentayga, lamborghini urus, porsche cayenne in prihajajoči audi Q8.

Tudi hibrid

Nova zasnova zagotavlja manjšo maso in večjo varčnost. Motorna ponudba bo vključevala več bencinskih in dizelskih različic ter tudi elektrificirane različice. Sprva naj bi bili na voljo dvolitrski štirivaljni bencinar, trilitrski bencinski V6 ter trilitrski V6 TDI motor. Pozneje bodo ponudbo najverjetneje dopolnili dinamična različica R s prisilno polnjenim šestvaljnikom, turbodizelski V8 ter priključni hibrid.

Za zdaj še ni znano, ali bo osnovni izvedbi sledila bolj dinamična različica, ki bi se postavila ob bok modelom, kot sta BMW X6 in mercedes GLE coupe.

Martin Macarol