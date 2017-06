Škoda je primer uspešnega prevzema

Ponoven vzpon znamke Škoda

14. junij 2017 ob 07:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Morda so prevzem naredili tako hitro, da se nihče ni upiral, niti politika, niti ljudje. Češka je imela srečo," je o prevzemu ponosa Češke, avtomobilskega proizvajalca Škode s strani Volkswagna pred več kot četrt stoletja, povedal Petr Podlipny, Čeh, ki že vrsto let živi in dela v Sloveniji ter vodi znamko Škoda v Sloveniji.

Škoda, blagovna znamka z več kot 120-letno zgodovino, avtomobile pa Čehi izdelujejo že od leta 1905, je bila pred 2. svetovno vojno cenjena znamka, ki je veljala za eno gonilnih sil napredka v avtomobilski industriji.

Škodo so že pred 100 leti poznali na Japonskem

Tovarna avtomobilov v Mladi Boleslav je oživela leta 1905. Takrat sta ustanovitelja Václav Laurin in Václav Klement ustavila proizvodnjo koles, zatem še proizvodnjo motornih koles in moči usmerila v proizvodnjo avtomobilov.

Prvo, malo in lahko vozilo, voiturette A, sta z ugodno ceno namenila širšemu krogu prebivalstva. A ambicije so bile večje. Laurinu in Klementu je uspel preboj na svetovnega trge, Škode so prodajali celo na Novi Zelandiji in na Japonskem. Škodo so povezovali z napredkom, z inovativnimi tehnologijami. Že leta 1907 so v model L&K FF vgradili enega prvih 8-valjnih motorjev na svetu. Tudi kasnejši modeli, popular, superb in drugi modeli so pred drugo svetovno vojno veljali za moderne in napredne.

Škoda je bila daleč pred VW

Pred vojno je bila Škodo tehnološko cenjena znamka, po vojni pa splošno prevozno sredstvo. Petr Podlipny pravi: "Škoda je bila pred 2. svetovno vojno med vodilnimi proizvajalci vozil. Škoda je izdelovala avtomobile na proizvodnem traku, ko VW sploh še ni obstajal. Hkrati pa je imela Škoda kasneje srečo, da jo je prevzel prav Volkswagen."

Češkemu proizvajalcu vozil pod železno zaveso ni šlo slabo, prodaja je cvetela. Prodali so preko milijon modelov favorit. A so bila Škodina vozila splošna prevozna sredstva. Prav zato je mejnik za znamko prišel s priključitvijo koncernu Volkswagen. Najprej so zgolj en model izvažali v 30 držav Srednje in Vzhodne Evrope.

"Današnje stanje kaže, da je bil prevzem Škode s strani skupine Volkswagen prava odločitev. Češka je imela takrat srečo," pravi Podlipny in razloži, da so bili pred 25 leti na oblasti liberalni ekonomi, ki so se zavzeli za privatizacijo. Ne da bi dobili denar, ampak povrnili gospodarstvo v normalno stanje. "Dobiti smo morali odgovorne lastnike, ki so odgovorno investirali v češko gospodarstvo, delavci pa so dobili zaposlitev. Dobro je, da ni bilo preračunljivosti. Morda so prevzem Škode naredili tako hitro, da se nihče ni upiral, niti politika niti ljudje," pravi Podlipny, ki je takrat kot študent vstopal v podjetje. Pravi, da so se tudi na Češkem dogajali ekscesi s prevzemi in izčrpavanjem denarja, a je Škoda po njegovem mnenju naredila dobro zgodbo s srečnim koncem.

Prihod octavie ključen za napredek znamke

"Prišel sem kot študent in imel občutek, da češki managerji niso sposobni. Na začetku je bil vtis zelo pozitiven. Na zahodnjake smo gledali kot na rešitelje. Nato je sledilo razočaranje, ki mu je sledilo normalno dojemanje," pojasni prvi mož slovenske Škode, ki pravi, da so Nemci naredili zelo premišljeno potezo. Naredili so namreč odlično ekipo s pravo mešanico znanja, ki se je znala medsebojno spoštovati: "Vedeli so, kaj zna nekdo narediti bolje od drugega. Nas so učili stvari, ki jih v starem sistemu nismo poznali. To je marketing, kontroling, skrb za kakovost, kako vzgajati dobavitelje." Obratno je Škoda koncernu ponudila svoje rešitve. Čehi so znali improvizirati, osvajati trge na vzhodu, imeli so veliko izkušenj in poznali kulturo ljudi, kamor so Zahodnjaki želeli prodreti. "To je še vedno recept za uspeh znamke," pravi Podlipny, ki se ne strinja, da je bila znamka Škoda dolgo let po prevzemu v senci VW modelov.

Prvi pravi korak k pohodu na svetovni zemljevid je bil model octavia. "Octavia je prišla leta 1997, po petih ali šestih letih pod okriljem VW. Ta čas je koncern potreboval, da je naredil red," razlaga sogovornik, ki meni, da je Slovenija zamudila privatizacijski vlak: "Mislim, da je prišlo do določene zamude. Ali hišo prodajaš, ko je ne potrebuješ, ali takrat, ko nujno potrebuješ denar in ne gledaš kdo je kupec in za koliko jo prodaš? Enako je z blagovnimi znamkami. Treba je delati strateško, najti kupca, ki bo dal jamstvo, da bo vlagal v znamko," pravi Podlypni.

Škodi gre v Sloveniji zelo dobro

Znamka Škoda, ki je bila pri nas dobro zastopana tudi v stari ureditvi, je vzpon po osamosvojitvi doživela tudi na slovenskem trgu. "Stojimo dobro. V tovarni sem videl statistiko tržnih deležev. V regiji srednje in zahodne Evrope smo številka pet. Pred nami sta Češka in Slovaška, kar je razumljivo, saj sta to domača trga, sledita Poljska in Madžarska ter nato Slovenija."

Podlipny pravi, da se zaradi vzpona Škode, ki je vedno veljala za nekaj cenejšo od VW, nemški veliki brat ne počuti ogroženega. Pravi, da je pri koncernih, ki imajo tehnološko podobne modele, kot so Seat z leonom, Škoda z octavio in VW z golfom, pomembna strategija: "Koncern ima strategijo, ki jo čutim tudi osebno. Avtomobili so narejeni na istih platformah, uporabljajo podobno tehnologijo, a so vseeno razlike v dizajnu, načinu komunikacije, nekje je bolj poudarjena tehnika, drugje zanesljivost, spet nekje nekaj tretjega. VW koncern to počne odlično, zato ne prihaja do kanializma."

Gregor Prebil